Директора скандального алтайского детдома посадили под арест

По данным следствия, в 2016 году подозреваемая присвоила полученные ею в подотчет 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы. Кроме того, ранее директор центра помощи детям фиктивно устроила знакомую в качестве заведующей медкабинетом, а полагающуюся ей зарплату получила сама на общую сумму не менее 25 тысяч рублей.

Также директора подозревают в присвоении 350 тысяч рублей, которые она перечислила от имени учреждения на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы.

Расследование уголовного дела продолжается. Кроме того, СКР по Алтайскому краю продолжает проверку по сообщению СМИ о многочисленных превышениях полномочий со стороны директора.

Ранее ИА Regnim сообщило о фактах насилия среди детей и наказания подростков в виде лечения в психдиспансере в селе Топчиха. Для проверки ситуации была создана специальная комиссия. В экспертную группу вошли специалисты из области медицины, работники краевых ведомств, уполномоченный по правам ребенка, а также работники прокуратуры и следственного комитета.

Надежда Капура, заместитель председателя правительства Алтайского края, заявила, что скандал вокруг центра помощи детям в Топчихе в большей степени надуман. По ее словам, ни один из фактов издевательства над детьми не подтвердило следствие, а ролики с издевательствами, которые дети выкладывали в интернет, постановочные.