Дно Телецкого озера проверят экспериментальной аппаратурой

Источник агенства уточнил, что аппаратура разработана по заказу Минобороны и в настоящее время проходит испытания. "С помощью нее будет выполнена попытка определения точного местонахождения вертолета", — отметил он.

18 февраля поисковые работы велись по о двум направлениям — на воде и с воздуха, был обследован 31 кв. км. акватории озера и береговой линии. С помощью аппарата Фалькон обследовано 210000 м2 дна. Наземный поиск больше не проводится. Прилегающая к кордону Кокши территория обследована полностью.

Проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования, работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр, на вертолете Robinson R-66. Полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней, сообщает МЧС России по Республике Алтай.

Теплоход "Ярославец" в районе кордона "Кокши" проводит обследование дна озера с применением глубоководного телеуправляемого аппарата "ФАЛЬКОН", совместно работают 2 плавсредства от Центра ГИМС МЧС России по Республике Алтай и спасательного отряда.

На 19 февраля запланировано продолжение поисковых работ.

Напомним, вертолет Robinson 66 упал в Телецкое озеро 12 февраля в 20.20. На борту R 66 находилось пять человек. 13 февраля было обнаружено тело одной из пассажирок.