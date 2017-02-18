Дно Телецкого озера проверят экспериментальной аппаратурой

Специалисты просканировали Телецкое озеро, где ищут рухнувший вертолет, специальной экспериментальной аппаратурой, разрабатываемой для Минобороны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом поисковой операции.
Источник агенства уточнил, что аппаратура разработана по заказу Минобороны и в настоящее время проходит испытания. "С помощью нее будет выполнена попытка определения точного местонахождения вертолета", — отметил он.
18 февраля поисковые работы велись по о двум направлениям — на воде и с воздуха, был обследован 31 кв. км. акватории озера и береговой линии. С помощью аппарата Фалькон обследовано 210000 м2 дна. Наземный поиск больше не проводится. Прилегающая к кордону Кокши территория обследована полностью.
Проведено обследование дна озера с применением геофизического оборудования, работающего на принципе радиолокационного зондирования земных недр, на вертолете Robinson R-66. Полученные данные будут расшифрованы в течение двух дней, сообщает МЧС России по Республике Алтай.
Теплоход "Ярославец" в районе кордона "Кокши" проводит обследование дна озера с применением глубоководного телеуправляемого аппарата "ФАЛЬКОН", совместно работают 2 плавсредства от Центра ГИМС МЧС России по Республике Алтай и спасательного отряда.
На 19 февраля запланировано продолжение поисковых работ.
Напомним, вертолет Robinson 66 упал в Телецкое озеро 12 февраля в 20.20. На борту R 66 находилось пять человек. 13 февраля было обнаружено тело одной из пассажирок.
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