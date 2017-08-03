Дождевая вода затопила улицы Бийска

2 августа сильный дождь с грозой прошел в Бийске. Из-за этого затопило улицы Социалистическая, Иртышская и другие.
В Бийске после дождя затопило улицы. 2 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске после дождя затопило улицы. 2 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске после дождя затопило улицы. 2 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске после дождя затопило улицы. 2 августа 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
В Бийске после дождя затопило улицы. 2 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске после дождя затопило улицы. 2 августа 2017 года. Фото: vk.com/incident_22.
В Бийске после дождя затопило улицы. 2 августа 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
По сообщениям очевидцев в группах "Инцидент Бийск" и "Типичный Бийск", машины буквально "плыли" по "реке", разлившейся по улицам. Вода также стояла во дворах.
Напомним, что 3 августа синоптики обещают жителям края жаркую погоду, воздух прогреется до до + 31°С, в Барнауле до +28 °С. Ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах Республики Алтай прогнозируется небольшой дождь, гроза, при грозах местами умеренный дождь, днем местами возможен град. Температура +23…+28 °С, местами +18…+23 °С.
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