"Гордон за баб": известная журналистка решила баллотироваться в президенты России

Это уже вторая женщина, публично заявившая об участии в выборах 2018 года. 18 октября об аналогичных планах официально объявила Ксения Собчак.

Главной идеей своей предвыборной борьбы Гордон обозначила защиту прав женщин и детей. Основные положения своей программы журналистка изложила на специально созданном сайте "Гордон за баб".

Екатерине Гордон 37 лет, она мать двоих детей и соучредитель юридической компании.

"Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности, — заявляет Гордон. — Мы — страна матерей-одиночек, на которых всем плевать".

Справка

Екатерина Гордон (Катя Гордон, родилась 19 октября 1980 года в Москве) — журналист, автор-исполнитель, правозащитник. Урождённая Прокофьева, затем носила фамилию отчима Подлипчук. В 2000 году Екатерина вышла замуж за Александра Гордона и взяла его фамилию. Через 6 лет супруги развелись.

С 2012 года Катя Гордон является активным правозащитником и владелицей собственной юридической компании "Гордон и сыновья".

Как автор музыки и слов, получила два "Золотых граммофона" за песни в исполнении Ани Лорак "Забирай рай", а песня авторства Кати "Уходи по-английски" в исполнении Григория Лепса и Ани Лорак получила в 2016 году "Лучший дуэт" года по версии "Премии Муз-ТВ".

Екатерина Гордон известна как борец с экстрасенсами. Гордон заявила, что её компания Saferoom окажет бесплатную юридическую поддержку всем пострадавшим от участников программы "Битва экстрасенсов" и заплатит миллион рублей любому экстрасенсу, который в её присутствии с первой попытки повторит на видеокамеру любой из трюков, показанных в телепрограмме (по материалам Wikipedia).