В Кремле прокомментировали слова Собчак о Крыме

Песков подчеркнул, что высказывания Ксении Собчак неправильны "по сути и по форме", пишут "Известия". Он также отметил, что привлечение к ответственности за подобные высказывания не находится в компетенции Кремля.

Напомним, Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в президентских выборах, заявила, что с точки зрения международного права Крым является частью Украины.

"Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили, — пояснила Ксения. Собчак добавила, что в данной ситуации нужно искать "какие-то выходы, говорить с экспертами", а также восстановить дружбу с Украиной "любой ценой".

На деле же статус документа до конца остается неясным. К тому же его не ратифицировала ни одна из сторон, его подписавших (даже сама Украина).

Позднее Ксения подчеркнула, что ее заявление не является призывом к отделению или нарушению территориальной целостности России.