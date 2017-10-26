В Кремле прокомментировали слова Собчак о Крыме

Дмитрий Песков ответил на слова Ксении Собчак о принадлежности Крыма. Полуостров является неотъемлемой частью России, и вопрос о его территориальной принадлежности не подлежит обсуждению, отрезал пресс-секретарь президента РФ.
Песков подчеркнул, что высказывания Ксении Собчак неправильны "по сути и по форме", пишут "Известия". Он также отметил, что привлечение к ответственности за подобные высказывания не находится в компетенции Кремля.
Напомним, Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в президентских выборах, заявила, что с точки зрения международного права Крым является частью Украины.
"Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали и мы это обещание не выполнили, — пояснила Ксения. Собчак добавила, что в данной ситуации нужно искать "какие-то выходы, говорить с экспертами", а также восстановить дружбу с Украиной "любой ценой".
На деле же статус документа до конца остается неясным. К тому же его не ратифицировала ни одна из сторон, его подписавших (даже сама Украина).
Позднее Ксения подчеркнула, что ее заявление не является призывом к отделению или нарушению территориальной целостности России.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.