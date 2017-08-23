Известный боксер и депутат Николай Валуев приехал в Рубцовск

Международный турнир по профессиональному боксу. Барнаул, 15 ноября 2013 г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Великий бой на великом Алтае" 27 ноября 2015. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Турнир "Великий бой на великом Алтае". Барнаул, 29 ноября 2014 года. Фото: Виктория Мезенцева. "Великий бой на великом Алтае" 27 ноября 2015. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

О своем приезде на Алтай экс-спортсмен и депутат сообщил в соцсетях. "Великий Алтай встретил хлебом солью и друзья рядом. Ну и главное. Снова видимся с дорогим Манвелом Оганесовичем. Мой тренер теперь возглавляет боксерскую школу в Барнауле", — написал Валуев в своем "Твитере".

Великий Алтай встретил хлебом солью и друзья рядом. Ну и главное. Снова видимся с дорогим Манвелом Оганесовичем. Мой тренер теперь возглавляет боксерскую школу в Барнауле. Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) Авг 22 2017 в 7:00 PDT

Манвел Оганесович. Барнаул Публикация от Николай Валуев (@nickvaluev) Авг 22 2017 в 8:35 PDT

После всех официальных мероприятий Николай Валуев заедет в рубцовский ТРЦ "Радуга", чтобы пообщаться с жителями города и провести фотосессию.

В Барнаул он вернется только к вечеру. Увидеть знаменитого спортсмена можно будет после 19.00 в "Парке-спорта Алексея Смертина".

Два дня назад Николаю Валуеву исполнилось 44 года. Поклонники его таланта продолжают высылать поздравлять.