Известный боксер и депутат Николай Валуев приехал в Рубцовск

23 августа экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной Думы, Николай Валуев, вновь прилетел на Алтае. Главным местом его посещения на этот раз станет Рубцовск. В 13.00 он пообщается с руководством города, а потом отправится на стадион "Торпедо", где ознакомится с тем, как идет подготовка международного турнира по профессиональному боксу "Великий бой на великом Алтае", который пройдет здесь 1 сентября.
О своем приезде на Алтай экс-спортсмен и депутат сообщил в соцсетях. "Великий Алтай встретил хлебом солью и друзья рядом. Ну и главное. Снова видимся с дорогим Манвелом Оганесовичем. Мой тренер теперь возглавляет боксерскую школу в Барнауле", — написал Валуев в своем "Твитере".
После всех официальных мероприятий Николай Валуев заедет в рубцовский ТРЦ "Радуга", чтобы пообщаться с жителями города и провести фотосессию.
В Барнаул он вернется только к вечеру. Увидеть знаменитого спортсмена можно будет после 19.00 в "Парке-спорта Алексея Смертина".
Два дня назад Николаю Валуеву исполнилось 44 года. Поклонники его таланта продолжают высылать поздравлять.
Поздравляем Вице-президента Фонда помощи ветеранам спорта и силовых структур "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Николая Валуева с Днём Рождения!!! Здоровья и благополучия!!! @fond_vozrozhdeniespb #фондвозрождение #валуев #бокс #госдума #гвардия #вдв #деньрождение #патриот #патриотизм #аллеяпамяти #санктпетербург #питер #россия #бог#морскаяпехота #героироссии #москва #единоборства #боевоесамбо #армия
Сегодня исполняется 44 года первому российскому чемпиону мира в супертяжелом весе Николаю Валуеву по прозвищу "Русский гигант". За 16 лет карьеры петербуржский тяжеловес одержал 50 побед при всего лишь 2 поражениях. Желаем крепкого здоровья Николаю, успехов в государственных делах и благодарим за вклад в развитие российского бокса. . . . #АкадемияБокса #Валуев #деньрождения #др #поздравляем #бокс #спорт #россия #легенда #чемпион #победа #рф #питер #москва
Самый высокий и самый тяжелый из чемпионов мира родился сегодня! Русский Гигант, Зверь с Востока (англ. Beast from the East), Никола Питерский, Человек гора... Николай Сергеевич Валуев отмечает сегодня 44-й День Рождения! 53 профессиональных боя! 50 - побед, 2 - поражения. И один - не состоялся. Очевидцы описывают тот несостоявшийся поединок так: Валуев просто выставил вперед перчатку, соперник беспомощно попрыгал вокруг и отказался продолжать бой. До рекорда легендарного Рокки (Рокки Марчиано - прославленный боксер, который ни разу не проиграл на профессиональном ринге) ему не хватило двух побед. И никому еще не удавалось отправить Валуева в нокдаун. Когда Николай стал первым российским чемпионом в супертяжелом весе, Всемирная боксерская ассоциация оказалась к этому не готова - пояс чемпиона был мал... Пришлось перешивать в спешном порядке! Родился мальчик с нормальным для малышей ростом - 52 сантиметра. А уже в 12 лет носил ботинки 47-го размера. Спортсмен признается, что всю обувь с тех пор ему шьют на заказ. Но если в детстве она была некрасивой, то сейчас модные туфли для Валуева шьют мастера немецкой семьи Вессельс, обувающие великанов с 1745(!) года. Он открыл несколько бесплатных школ бокса. Сломал 5 стульев на интервью. Не, ну не за раз. А за всю карьеру! У него хорошая дикция, чёткое изложение мысли и речь образованного человека. Любит мороженое. Мечтает снимать кино. Многие отмечают веселый нрав и доброе сердце Николая. Но мы бы не советовали проверять эти добродетели на прочность. А то мало ли... 😉 С Днем Рождения, большой человек! 😊 #мост #Глазов #ЛигаВыдающихся #история #валуев #николайвалуев #чемпион
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