Фотофакты. Алтайский священнослужитель нарушил ПДД и грозился штрафом за оскорбление

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Жизнь

В минувшее воскресенье, 7 мая, на ул. Мерзликина священнослужитель на автомобиле нарушил ПДД. На данном участке дороги несколько лет назад ввели одностороннее движение от пр. Социалистического в сторону пер. Геблера. Машина батюшки встала в противоположную сторону и частично загородила проезд.

Машина со священником перекрыла выезд. Фото: Скриншот видео Ann Sadakova в youtube.com.
Машина со священником перекрыла выезд. Фото: Скриншот видео Ann Sadakova в youtube.com.
Машина со священником перекрыла выезд. Фото: Скриншот видео Ann Sadakova в youtube.com.
Машина со священником перекрыла выезд. Фото: Скриншот видео Ann Sadakova в youtube.com.
Машина со священником перекрыла выезд. Фото: Скриншот видео Ann Sadakova в youtube.com.

Произошедшее снял на видеорегистратор очевидец Вадим Кудинов и прислал в Barnaul 22. Однако altapress.ru не может его опубликовать по причине присутствия ненормативной лексики. Стоит отметить, что священнослужители матом не ругались.

Машина заехала под "кирпич" и встала на парковку, сообщил автор видео. Автомобиль не только нарушил ПДД, но и припарковался так, что выехать другому автовладельцу стало невозможно. На это и указал владелец авторегистратора, а в ответ получил удивление от водителя машины священнослужителя.

После непродолжительного разговора нарушитель все-таки отъехал назад, чтобы открыть выезд, однако так и не уехал с парковочного места, а священнослужитель предупредил автора видео о том, что якобы существует штраф в размере 200 000 рублей за оскорбление епископа. При этом он отметил, что он "не батюшка, а повыше". В разговоре автор видео довольно нагло предложил подошедшему водителю "закрыть пасть".

Барнаульцы в соцсетях отметили, что в этом месте все так паркуются, а священнослужитель виноват только в том, что заехал "под кирпич".

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