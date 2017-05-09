Фотофакты. Алтайский священнослужитель нарушил ПДД и грозился штрафом за оскорбление

В минувшее воскресенье, 7 мая, на ул. Мерзликина священнослужитель на автомобиле нарушил ПДД. На данном участке дороги несколько лет назад ввели одностороннее движение от пр. Социалистического в сторону пер. Геблера. Машина батюшки встала в противоположную сторону и частично загородила проезд.
Произошедшее снял на видеорегистратор очевидец Вадим Кудинов и прислал в Barnaul 22. Однако altapress.ru не может его опубликовать по причине присутствия ненормативной лексики. Стоит отметить, что священнослужители матом не ругались.
Машина заехала под "кирпич" и встала на парковку, сообщил автор видео. Автомобиль не только нарушил ПДД, но и припарковался так, что выехать другому автовладельцу стало невозможно. На это и указал владелец авторегистратора, а в ответ получил удивление от водителя машины священнослужителя.
После непродолжительного разговора нарушитель все-таки отъехал назад, чтобы открыть выезд, однако так и не уехал с парковочного места, а священнослужитель предупредил автора видео о том, что якобы существует штраф в размере 200 000 рублей за оскорбление епископа. При этом он отметил, что он "не батюшка, а повыше". В разговоре автор видео довольно нагло предложил подошедшему водителю "закрыть пасть".
Барнаульцы в соцсетях отметили, что в этом месте все так паркуются, а священнослужитель виноват только в том, что заехал "под кирпич".
- Фотофакты. На Чуйском тракте под Тальменкой перевернулась иномарка
- Фотофакты. В Барнауле маршрутный автобус столкнулся с трамваем
- Алтайский край вошел в число регионов с наименьшим количеством штрафов от ГИБДД
- Водителя BMW X5, устроившего смертельное ДТП, привлекали за нарушение ПДД 34 раза
- Сюжет: Дорожно-транспортные происшествия
- Сюжет: Религия
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.