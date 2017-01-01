Фотофакты. Чем мог бы заняться Ждун в Барнауле

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Жизнь

Altapress.ru решил "приземлить" в Барнаул превратившуюся в интернет-мем голландскую скульптуру Ждуна. Мы нашли 14 поводов для его унылого ожидания в столице Алтайского края. Читатели могут предлагать свои варианты, куда еще можно поместить Ждуна в нашем городе.

Прибывший в Барнаул Ждун терпеливо ожидает, когда откроют Художественный музей на площади Октября, который строят уже несколько лет. Но губернатор края уже пообещал, что в 2017 году в этом здании вновь начнутся работы:

Ждет, когда откроется Художественный музей.
Ждет, когда откроется Художественный музей. Фото: altapress.ru.

Ждун решил поддержать родителей будущих первоклассников лицея №121 и скоротать с ними ночь в очереди на запись в школу. Ждуну все равно, где ждать, главное — делать это со смыслом:

Ждет в очереди на запись первоклаcсников в лицее № 121.
Ждет в очереди на запись первоклаcсников в лицее № 121.

В конце 2016 года в торговом комплексе Galaxy обрушилась крыша над "Ашаном". Ждун очень хочет сходить в этот магазин, поэтому будет сидеть возле него до нового открытия:

Ждет второго открытия "Ашана" в "Галактике".
Ждет второго открытия "Ашана" в "Галактике".

В России Ждун услышал песню группы ДДТ "Осень", в которой есть слова: "Что же будет с Родиной и с нами?". Голландский гость нашел в Барнауле закрывшийся кинотеатр "Родина" и решил подождать у этого здания того, кто ответит на животрепещущий вопрос:

Ждет, что же будет с "Родиной" и с нами.
Ждет, что же будет с "Родиной" и с нами.

Как настоящий турист, Ждун прошелся по кластеру " Барнаул — горнозаводской город", восхитился увиденным, но присел возле строящейся набережной и заявил, что будет тут ждать, чтобы послать селфи с обустроенного обского берега:

Ждет новую набережную.
Ждет новую набережную.

Еще Ждун хотел как-то съездить из Барнаула в Бийск, но тут у военных начались учения, и он застрял в пробке на трассе М-52, ожидая, когда же разблокируют дорогу:

Ждет в пробке, когда закончатся учения у военных.
Ждет в пробке, когда закончатся учения у военных.

Ждуна, постоянно появляющегося и несанкционированно сидящего то тут, то там, решили на всякий случай оштрафовать. Когда голландец пришел в банк, чтобы оплатить штраф (а это было в выходной), ему пришлось провести много времени в ожидании: вначале он сидел в очереди к аппарату по выдаче талончиков электронной очереди, а потом ждал, когда его вызовут к нужному окошку:

Ждет очереди в банке.
Ждет очереди в банке.

Барнаульский Центральный рынок не смогли продать уже в 18-й раз! Такая настойчивость и такое терпение городских властей по душе Ждуну. Он решил тоже подождать продажи Старого базара:

Ждет продажи Центрального рынка.
Ждет продажи Центрального рынка.

Одна из самых любимых фраз комментаторов сайта altapress.ru "лучше бы вы завод построили", оказалась по сердцу и Ждуну. Он тоже решил принять участие в этом ожидании, но завод построили не там:

Устроил одиночный флешмоб #лучшебывызаводпостроили.
Устроил одиночный флешмоб #лучшебывызаводпостроили.

Как мы уже знаем, Ждун иногда почитывает altapress.ru. У нас он узнал о странной традиции барнаульцев ждать ледохода. Гость города пришел к Оби у речного вокзала и тоже подождал, когда лёд тронется:

Ждет ледохода на Оби.
Ждет ледохода на Оби.

Морозная и уж очень снежная зима уже надоела даже Ждуну. Но он — скульптура терпеливая — все еще надеется, что сугробы во дворах когда-нибудь исчезнут:

Ждет, когда уберут сугроб.
Ждет, когда уберут сугроб.

И еще Ждун очень хочет, чтобы скорее уже пришла весна и прилетели птицы:

Ждет весны и прилета птиц.
Ждет весны и прилета птиц.

Хотя нет, еще больше Ждуну хочется, чтобы пришло лето и наступили долгожданные Шукшинские дни:

Ждет лета и Шукшинского фестиваля.
Ждет лета и Шукшинского фестиваля.

На самом же деле, голландский Ждун приехал на Алтай в гости к  барнаульскому Ждуну, с которым вместе посидел на лавочке у Аграрного университета и чего-то подождал:

Голландский Ждун в гостях у барнаульского ждуна.
Голландский Ждун в гостях у барнаульского ждуна.
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