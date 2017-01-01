Фотофакты. Чем мог бы заняться Ждун в Барнауле

Ждун решил поддержать родителей будущих первоклассников лицея №121 и скоротать с ними ночь в очереди на запись в школу. Ждуну все равно, где ждать, главное — делать это со смыслом:

В конце 2016 года в торговом комплексе Galaxy обрушилась крыша над "Ашаном". Ждун очень хочет сходить в этот магазин, поэтому будет сидеть возле него до нового открытия:

В России Ждун услышал песню группы ДДТ "Осень", в которой есть слова: "Что же будет с Родиной и с нами?". Голландский гость нашел в Барнауле закрывшийся кинотеатр "Родина" и решил подождать у этого здания того, кто ответит на животрепещущий вопрос:

Как настоящий турист, Ждун прошелся по кластеру " Барнаул — горнозаводской город", восхитился увиденным, но присел возле строящейся набережной и заявил, что будет тут ждать, чтобы послать селфи с обустроенного обского берега:

Еще Ждун хотел как-то съездить из Барнаула в Бийск, но тут у военных начались учения, и он застрял в пробке на трассе М-52, ожидая, когда же разблокируют дорогу:

Ждуна, постоянно появляющегося и несанкционированно сидящего то тут, то там, решили на всякий случай оштрафовать. Когда голландец пришел в банк, чтобы оплатить штраф (а это было в выходной), ему пришлось провести много времени в ожидании: вначале он сидел в очереди к аппарату по выдаче талончиков электронной очереди, а потом ждал, когда его вызовут к нужному окошку:

Барнаульский Центральный рынок не смогли продать уже в 18-й раз! Такая настойчивость и такое терпение городских властей по душе Ждуну. Он решил тоже подождать продажи Старого базара:

Одна из самых любимых фраз комментаторов сайта altapress.ru "лучше бы вы завод построили", оказалась по сердцу и Ждуну. Он тоже решил принять участие в этом ожидании, но завод построили не там:

Как мы уже знаем, Ждун иногда почитывает altapress.ru. У нас он узнал о странной традиции барнаульцев ждать ледохода. Гость города пришел к Оби у речного вокзала и тоже подождал, когда лёд тронется:

Морозная и уж очень снежная зима уже надоела даже Ждуну. Но он — скульптура терпеливая — все еще надеется, что сугробы во дворах когда-нибудь исчезнут:

И еще Ждун очень хочет, чтобы скорее уже пришла весна и прилетели птицы:

Хотя нет, еще больше Ждуну хочется, чтобы пришло лето и наступили долгожданные Шукшинские дни:

На самом же деле, голландский Ждун приехал на Алтай в гости к барнаульскому Ждуну, с которым вместе посидел на лавочке у Аграрного университета и чего-то подождал: