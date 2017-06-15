Фотофакты. Что постит с Алтая в соцсети известный фотограф Екатерина Рождественская

Дочь нашего земляка, знаменитого поэта Роберта Рождественского Екатерина в минувшие выходные побывала на Алтае. Редактор журнала "7 дней" и фотограф поделилась впечатлениями об Алтае в Facebook. "Делитесь этой красотой! Алтай", - написала она в одном из постов.
Кстати, 15 июня в Алтайском крае начались Рождественские чтения. В течение трех дней пройдет 16 мероприятий: литературные встречи, выставки, концерты, народные гуляния - в Барнауле и на родине поэта - в селе Косиха.
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- Сюжет: Рождественские чтения
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