Фотофакты. Что постит с Алтая в соцсети известный фотограф Екатерина Рождественская

404
Сегодня, 20:27.
Туризм

Дочь нашего земляка, знаменитого поэта Роберта Рождественского Екатерина в минувшие выходные побывала на Алтае. Редактор журнала "7 дней" и фотограф поделилась впечатлениями об Алтае в Facebook. "Делитесь этой красотой! Алтай", - написала она в одном из постов.

Екатерина Рождественская на Алтае.
Екатерина Рождественская на Алтае. Фото из архива редакции.

Кстати, 15 июня в Алтайском крае начались Рождественские чтения. В течение трех дней пройдет 16 мероприятий: литературные встречи, выставки, концерты, народные гуляния - в Барнауле и на родине поэта - в селе Косиха.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров