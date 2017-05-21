Фотофакты. Мэр Барнаула Дугин выехал посмотреть, как город готовится к новому паводку

Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Мэр Барнаула проинспектировал строительство набережной Барнаулки. 20 мая 2017 года. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Сергей Дугин проверил, как в посёлке Ильича готовятся ко второй волне паводка-2017. Фото: barnaul.org.
Глава администрации заехал в в поселок Ильича, где ведутся масштабные работы по подъему и укреплению земляной насыпи. Мэр проинспектировал, как тяжелая техника отсыпает обской берег в поселке, который подтапливает летом в половодье, пишет сайт мэрии.
Здесь Сергей Дугин выслушал доклад начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова и заявил, что готовность всех служб должна быть на уровне. Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района, где расположен посёлок Ильича, сообщил, что новая насыпь сможет удержать уровень воды выше семи метров.
Напомним, что критический показатель уровня воды для Барнаула — 540 см над нулем водомерного поста. 21 апреля он составил 524 см.
Также мэр побывал на строящейся набережной Барнаулка в районе моста на Ленинском проспекте. Сергей Дугин отметил, что на пешеходной зоне под мостом уложена тротуарная плитка и ведется облагораживание территории. По заверению г-на Дугина, совсем скоро это место будет одним из самых посещаемых барнаульцами.
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