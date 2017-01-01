Фотофакты. На Алтае школьникам показали аппаратуру, с помощью которой ищут утонувший вертолет

Спасатели МЧС показали алтайским школьникам передвижную барокамеру. Фото: 04.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС показали алтайским школьникам передвижную барокамеру. Фото: 04.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС показали алтайским школьникам передвижную барокамеру. Фото: 04.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС показали алтайским школьникам передвижную барокамеру. Фото: 04.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС показали алтайским школьникам передвижную барокамеру. Фото: 04.mchs.gov.ru. Спасатели МЧС показали алтайским школьникам передвижную барокамеру. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Напомним, что на поиски вертолета и людей, летевших в нем, МЧС привезло на озеро множество сложной техники: это и водолазное снаряжение, и судно на воздушной подушке, и глубоководный аппарат, и многое другое.

Двум группам школьников спасатели продемонстрировали передвижную барокамеру, которую используют водолазы.

— Когда вы летом под водой плывете, у вас уши закладывает? Так вот, это и есть давление. Только на больших глубинах водолазы ощущают его в сотни, а то и в тысячи раз сильнее. Поэтому очень важно поднимаясь на поверхность воды, выйти плавно, чтобы перепады давления не отразились на состоянии здоровья. Чтобы вернуть организм в нормальное состояние, человека помещают в барокамеру, где он постепенно восстанавливается, — пояснили школьникам спасатели во время экскурсии.

Напомним, 12 февраля в Телецкое озеро упал вертолет R66, на борту которого находилось пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, известный бейсджампер Глеб Вореводин. 13 февраля обнаружили тело одной из пассажирок. После опознания выяснилось, что это Елена Ракитская, жена пилота. Впоследствии были найдены некоторые фрагменты, предположительно, упавшего в озеро вертолета.

Что еще используют на месте крушения вертолета

Сейчас в поисково-спасательных мероприятиях на Телецком озере задействовано 83 человека и 25 единиц техники, 2 вертолета, 4 плавсредства.

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "ROVbuilder-600". Он используется для осмотровых работ, спасательных операций, для остропки и извлечения крупных предметов со дна водоёмов,

Гидролокатор бокового обзора "SeaKing TowFish" позволяет получать гидроакустические изображения высокого разрешения на глубинах. При проведении работ гидролокатор буксируется за судном-носителем непосредственно за кабель - трос, на экране отображается координатная сетка в абсолютных географических координатах.

Экспериментальный гидролокационный комплекс "Неман ГБОЭ-100". Его назначение - поиск и обследование объектов, построение акустического изображения дна акватории, выполнение промерных работ с помощью эхолота, обследование гидротехнических сооружений (опоры мостов, гидроэлектростанции, плотины и др.). Этот аппарат включает в себя гидролокатор бокового обзора и позволяет получать акустическое изображение дна акватории.