Фотофакты. В Рубцовске состоялся митинг за сохранение Северной ТЭЦ

Напомним, 14 июня судьбу Северной ТЭЦ и подготовку к зиме Рубцовска обсуждали на заседании правительства. \

Главным инвестором в сфере теплоснабжения Рубцовска стала "Сибирская генерирующая компания" (СГК). Ее масштабная инвестпрограмма предполагает постройку перемычки, которая объединит контуры ТЭЦ и Южной тепловой станции (ее уже эксплуатирует СГК). Это решение должно снять зависимость фактически половины города от теплоснабжения от ТЭЦ, находящейся в плачевном техническом состоянии. Власти города, кроме того, оказываются таким образом практически освобождены от затянувшегося конфликта с собственником ТЭЦ — "Инвестиционно-девелоперской компанией" (ИДК).

14 июня крайком КПРФ на сайте сообщил о проведении митинга и разместил обращение работников ТЭЦ. Василий Дудин, руководитель местной профсоюзной организации, сообщил, что два главных следствия вывода ТЭЦ из эксплуатации — это потеря рабочих мест 350 сотрудниками, а также повышение тарифа. По его словам, изначально два отопительных контура в городе были разработаны для снижения потерь тепла и горячей воды. Сегодня, говорит Дудин, потери составляют 33% и их компенсацию СГК может включить в тариф.

Однако лидер фракции "Единая Россия" в Рубцовском горсовете Владимир Брагин считает, что желание сохранить ТЭЦ свидетельствует о том, что привержены этой идеи "застряли в прошлом".

Владимир Брагин,

лидер фракции "Единая Россия" в Рубцовском городском совете депутатов:

Кто бывал на ТЭЦ, тот наверняка удивлен, как она вообще до сих пор не рухнула. А там вынуждено трудятся люди! И собственники знают, что это давно небезопасно. <...> Пора отказаться от желания цепляться за изжившие себя руины и пережитки родом из прошлого. Нужно начинать строить новые дороги, заводы, коммуникации, дома, школы. А главное – избавиться от разрухи в головах!"

Однако губернатор Александр Карлин на заседании правительства заявил, что Северная ТЭЦ должна быть сохранена как резервный источник теплоснабжения.