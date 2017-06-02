ФСБ предотвратила серию терактов в Москве

С помощью взрывов, заказы на которые поступили из Сирии, террористы рассчитывали сорвать проведение в столице Кубка конфедерации по футболу.

По данным газеты, боевики несколько раз ездили на разведку на станцию "Теплый стан", а затем в расположенной рядом чайхане строили свои планы. Взрыв хотели произвести вечером в пятницу, когда на станции будет особенно многолюдно. Террористы должны были снять взрыв на камеру мобильного телефона и выложить запись в интернет. Исполнителям обещали передать новые документы, деньги и билеты для вылета в Турцию. Они не знали, что им отведена роль смертников.

Боевиков задержали в микрорайоне Ново-Переделкино. Там они сняли квартиры в трех стоящих рядом домах, и одну из них превратили в цех по производству взрывчатки. В ней нашли пятилитровые емкости с электролитом, перекисью водорода и ацетоном. Так же были обнаружены радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Под автомобильный огнетушитель была замаскирована и найденная здесь же осколочно-фугасная бомба, которая могла быть приведена в действие с помощью дверного радиозвонка. Аналогичное устройство взорвалась в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Другие квартиры использовались как склад боеприпасов — там нашли автоматы и гранаты.

Задержанными оказались граждане Узбекистана — Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов. Все они работали грузчиками на предприятии, выпускающем кока-колу.

"Коммерсантъ" также восстановил процесс вербовки террористов. Ашуров познакомился в "Одноклассниках" с земляком, проживающим сейчас в Турции и сотрудничающим с лидерами ИГ. Затем они стали переписываться в Telegram. Через несколько месяцев религиозных бесед Ашуров присягнул другу на верность. Затем он устроился на завод и склонил к сотрудничеству Кушаева, Гулмирзаева и Давудова. Ашуров, просивший называть себя Мухаммадом, беседовал с ними о построении мирового халифата и попутно указывал на привлекательность быта боевиков ИГ в Сирии — красавицы-жены, виллы и машины. Он дал понять, что, "заслужив уважение" в России, они тоже смогут стать командирами в Сирии с зарплатами от 2000 евро. После этого они стали готовить теракт.