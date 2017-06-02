ФСБ предотвратила серию терактов в Москве

25 мая сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России организации "Исламское государство", тем самым предотвратив целую серию терактов в Москве. Их первой целью, согласно показаниям боевиков, должен был стать ресторан, в котором "едят свинину кафиры", а второй — пассажиры на станции метро "Теплый Стан". Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
С помощью взрывов, заказы на которые поступили из Сирии, террористы рассчитывали сорвать проведение в столице Кубка конфедерации по футболу.
По данным газеты, боевики несколько раз ездили на разведку на станцию "Теплый стан", а затем в расположенной рядом чайхане строили свои планы. Взрыв хотели произвести вечером в пятницу, когда на станции будет особенно многолюдно. Террористы должны были снять взрыв на камеру мобильного телефона и выложить запись в интернет. Исполнителям обещали передать новые документы, деньги и билеты для вылета в Турцию. Они не знали, что им отведена роль смертников.
Боевиков задержали в микрорайоне Ново-Переделкино. Там они сняли квартиры в трех стоящих рядом домах, и одну из них превратили в цех по производству взрывчатки. В ней нашли пятилитровые емкости с электролитом, перекисью водорода и ацетоном. Так же были обнаружены радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Под автомобильный огнетушитель была замаскирована и найденная здесь же осколочно-фугасная бомба, которая могла быть приведена в действие с помощью дверного радиозвонка. Аналогичное устройство взорвалась в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Другие квартиры использовались как склад боеприпасов — там нашли автоматы и гранаты.
Задержанными оказались граждане Узбекистана — Фуркат Кушаев и Мухаммадюсуф Ашуров, таджик Абдушукур Гулмирзаев и выходец из Дагестана Магомед Давудов. Все они работали грузчиками на предприятии, выпускающем кока-колу.
"Коммерсантъ" также восстановил процесс вербовки террористов. Ашуров познакомился в "Одноклассниках" с земляком, проживающим сейчас в Турции и сотрудничающим с лидерами ИГ. Затем они стали переписываться в Telegram. Через несколько месяцев религиозных бесед Ашуров присягнул другу на верность. Затем он устроился на завод и склонил к сотрудничеству Кушаева, Гулмирзаева и Давудова. Ашуров, просивший называть себя Мухаммадом, беседовал с ними о построении мирового халифата и попутно указывал на привлекательность быта боевиков ИГ в Сирии — красавицы-жены, виллы и машины. Он дал понять, что, "заслужив уважение" в России, они тоже смогут стать командирами в Сирии с зарплатами от 2000 евро. После этого они стали готовить теракт.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.