Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю покинет пост по собственному желанию

Михаил Чугуев, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю, находится в отпуске с последующим увольнением, сообщает "Банкфакс" .
Сейчас неизвестно, когда будет назначен новый главный федеральный инспектор. До официального назначения полномочия Михаила Чугуева в Алтайском крае будет выполнять федеральный инспектор Александр Заболотный.
"Банкфакс" не с мог оперативно связаться с Михаилом Чугуевым, чтобы узнать его будущее место работы. В пресс-службе сообщили, что он, вероятно, не останется в структуре полпредств, поскольку в этом случае имел бы место перевод, а не увольнение.
В должности главного федерального инспектора по Алтайскому краю Михаил Чугуев проработал более 6 лет.
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