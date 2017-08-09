Главный федеральный инспектор по Алтайскому краю покинет пост по собственному желанию

Сейчас неизвестно, когда будет назначен новый главный федеральный инспектор. До официального назначения полномочия Михаила Чугуева в Алтайском крае будет выполнять федеральный инспектор Александр Заболотный.

"Банкфакс" не с мог оперативно связаться с Михаилом Чугуевым, чтобы узнать его будущее место работы. В пресс-службе сообщили, что он, вероятно, не останется в структуре полпредств, поскольку в этом случае имел бы место перевод, а не увольнение.

В должности главного федерального инспектора по Алтайскому краю Михаил Чугуев проработал более 6 лет.