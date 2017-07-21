Главред "Эха Москвы" рассказал о тайном смысле детской "прямой линии" Путина

В своем Telegram журналист опубликовал рассказ источника, утверждающего, что подростков, которые встретятся с Путиным, хотят противопоставить тем, кто выходит на митинги, организованные Алексеем Навальным.

"Наконец-то мне объяснили историю с детской "прямой линией" Путина. "Алексей, ну что здесь непонятно? Мы продемонстрируем, что кроме хулиганистых московских подростков, швыряющих в полицейских кирпичами, подростки со всей страны занимаются учебой и наукой. То есть настоящим будущим страны. И именно с ними и встречается Лидер Нации. И именно к ним он будет прислушиваться, а не к хулиганам, с которыми будет разговаривать сержант. Понятно?" — написал в Telegram Венедиктов.

Владимир Путин встретится со школьниками из 66 регионов России в образовательном центре "Сириус". Программа будет называться "Недетский разговор с Владимиром Путиным", вопросы президенту можно отправить через официальный аккаунт НТВ в социальной сети "ВКонтакте", пишет znak.com.