Барнаульские власти пообещали, что молодые деревья станут хорошими через 3-5 лет

По обязательствам муниципального контракта Горзеленхоз должен в течение трех лет ухаживать за новыми саженцами. Организации предстоит регулярный полив, рыхление, подкормка и подсадка деревьев, если какие-то из них не приживутся.

Сергей Гончаров отмечает, что в этом году предприятие высаживает в основном крупные деревья, высотой около 3-х метров. У некоторых барнаульцев возникают сомнения по поводу того, что такие крупные деревья смогут прижиться.

Однако эксперт Алтайского госуниверситета объяснил altapress.ru, что это не совсем так.

Татьяна Терёхина,

профессор кафедры ботаники АГУ:

Осень — оптимальное время для высадки, период покоя. Деревья в центре города высажены с закрытой корневой системой, установлены распорки — это хорошо. У здания технического университета высота саженцев 3-4 метра. Это допустимый размер. Сейчас не стоит опасаться за деревья. Критический период наступит весной, когда начнется активный рост. Если в это время организовать правильный уход — поливать, подкармливать, то с молодыми деревьями все будет в порядке.

Напомним, что до конца года администрация планирует вырубить 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсируют массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле должно появиться 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.

28 августа несколько десятков барнаульцев митинговали против вырубки деревьев в сквере у технического университета. Они считают, что действия властей необоснованны и многие деревья убирать необязательно. Однако к мнению этих горожан власти не прислушались.