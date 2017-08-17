Карлин призвал компанию "Грана-Хабары" самой позаботиться о проблемной школе

Средняя школа в селе Коротояк Хабарского района, где проживает почти 2 тысячи человек, находится в аварийном состоянии. При этом в ней обучаются 250 ребятишек, еще 26 первоклассников перешагнут ее порог в нынешнем году. Об этом 16 августа в ходе заседания правительства Алтайского края сообщил генеральный директор "Коротоякского элеватора" Олег Новиков. Он попросил власти обратить на этот объект внимание.
По словам предпринимателя, плачевное состояние социальной сферы в селе, где также закрывается и клуб, приводит к оттоку специалистов, даже несмотря на то, что предприятие предоставляет работникам жилье и платит хорошую зарплату.
С отнесением школы в селе Коротояк к категории аварийных не согласилась Надежда Капура, зампредседателя краевого правительства, курирующая образование. По ее словам, после проведения приемки было сделано заключение, что данная школа соответствует требованиям и готова к тому, что 1 сентября сюда придут дети.
Олег Новиков,
генеральный директор "Коротоякского элеватора":
Не работающий спортивный зал и бетонные плиты, которые держатся на деревянных подпорках. И вы считаете, что эта школа готова к приему детей? Я думаю об этом несколько иначе. Я лично обращаюсь в министерство и к губернатору с просьбой помочь в этом отношении нашему району.
Как оказалось, проблемная школа в селе Коротояк в краевой инвестпрограмме не значится. Есть вероятность, что ее ремонт начнется в 2025 году и то, только за счет районного бюджета. "Такие приоритеты расставил ваш муниципалитет", - ответила на реплики Новикова Капура.
О том, что модернизация образовательного процесса в Хабарском районе едет, мягко говоря, с трудом, напомнил и губернатор края Александр Карлин. По его словам, в районе уже строилась новая школа и "у всех участников процесса при воспоминании об этом волосы дыбом встают".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Вы правильно делаете: заявлять о проблемах, конечно, надо. Но и самим помогать тоже надо. Тем более, что ваша компания занимает такие авторитетные позиции в районе. Я знаю, что вы свои объекты строите очень хорошо, а на школу заявились проходимцы, которые мотали всем нервы и нарушили все сроки. И глава администрации Хабарского района всю эту "группировку" возглавлял.
По словам главы региона, нынешняя ситуация со школой в селе Коротояк будет еще раз рассмотрена. Но до того момента, пока нового решения по ней не принято, элеватор может сам заняться проблемным объектом. "А там и мы подоспеем", - резюмировал Карлин.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Я сегодня видел сюжет по телевидению, где показали дом в селе Власиха, в пригороде Барнаула. Он стоял в графике капитального ремонта на 2043 год. Но его жители подумали и решили, что лучше увеличить плату за капремонт на пару рублей и сразу получить новую крышу, чем ждать этого срока. Сейчас они задумываются о том, как отремонтировать фасад. Это к тому, что надо и бизнесу участвовать в решении социальных вопросов в режиме частно-государственного партнерства.
Справка
"Коротоякский элеватор" входит в состав агропромышленного предприятия "Грана-Хабары", которая, в свою очередь, входит в крупнейшее на Алтае объединение зерноперерабатывающих предприятий "Грана".
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