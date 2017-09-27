Губернатор Красноярского края заявил на закрытом заседании о своей отставке

Встреча состоялась в Большом зале "серого дома". По словам Толоконского, заявление об уходе он написал сам, оно удовлетворено. Нового места работы у губернатора нет.

"Я ухожу. И даже уезжаю. Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление. Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен", — сказал в своем выступлении Виктор Толоконский.

Губернатор произносил речь волнуясь. Он напомнил основные вехи — рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства. "Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так".

"Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините".

Достойное выступление сильного политика", – написал на своей странице в Facebook вице-спикер Алексей Клешко, который присутствовал на встрече.

По данным "Газеты.Ru", приоритетным кандидатом на замещение этого поста является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.

Ранее СМИ сообщили о грядущей отставке до 10 глав регионов. Уже ушли самарский губернатор Николай Меркушкин и глава Нижегородской области Валерий Шанцев.

Факт

На посту губернатора Красноярского края Виктор Толоконский находился 3 года, 4 месяца и 12 дней.