Губернатор Красноярского края заявил на закрытом заседании о своей отставке

27 сентября губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил депутатам и членам правительства о своем уходе, сообщает местный портал tvk6.ru.
Встреча состоялась в Большом зале "серого дома". По словам Толоконского, заявление об уходе он написал сам, оно удовлетворено. Нового места работы у губернатора нет.
"Я ухожу. И даже уезжаю. Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца. Но я всегда был за обновление. Мы многое сделали вместе, и я за это вам всем благодарен", — сказал в своем выступлении Виктор Толоконский.
Губернатор произносил речь волнуясь. Он напомнил основные вехи — рост бюджета за 3 года на 40%, подготовку к Универсиаде, разработку стратегии развития края, обновление социального законодательства. "Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так".
"Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла — извините".
Достойное выступление сильного политика", – написал на своей странице в Facebook вице-спикер Алексей Клешко, который присутствовал на встрече.
По данным "Газеты.Ru", приоритетным кандидатом на замещение этого поста является руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков.
Ранее СМИ сообщили о грядущей отставке до 10 глав регионов. Уже ушли самарский губернатор Николай Меркушкин и глава Нижегородской области Валерий Шанцев.
Факт
На посту губернатора Красноярского края Виктор Толоконский находился 3 года, 4 месяца и 12 дней.
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