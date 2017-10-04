ИГ опубликовало видео с пленными российскими военными

На записи один из мужчин представился как Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец Ростовской области. Он рассказывает, что при контрнаступлении ИГ его захватили в плен в районе населенного пункта Эш-Шула. Он также называет имя второго человека, находящегося с ним в кадре — Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района.

Video of 2 captured Russian soldiers from Amaq confirms earlier news that ISIS did capture them. pic.twitter.com/uIsC9HA1Km — AlqalaamVID (@AlqalaamVID) October 3, 2017

Министерство обороны России отрицает информацию о захвате российских военных в плен. "Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих вооруженных сил РФ в провинции Дэйр-эз-Зор или в других районах Сирии не было. Все военнослужащие вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению", пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление министерства.

Боевики ИГ через агентство Amaq сообщили о захвате двух военнослужащих из России 28 сентября. По заявлению террористов, они взяли пленных во время операции под Дейр-эз-Зором. Тогда Минобороны также отрицало захват военнослужащих.

Тогда же боевики ИГ сообщили о гибели одного российского военного. Минобороны отрицало эту информацию. Официально Россия подтвердила гибель 38 своих военных в Сирии. Последним в их числе стал генерал-лейтенант Валерий Асапов, который погиб 24 сентября в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков в городе Дейр-эз-Зор.