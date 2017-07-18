Имущество обанкротившегося бийского спиртзавода повторно выставили на продажу со скидкой

Имущественный комплекс ЗАО "Алтайросспиртпром", который входит в обанкроченный агрохолдинг "Изумрудная страна", снова выставили на продажу за 94,1 млн рублей. Эта цена на 10% ниже стартовой, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Организатором торгов выступает компания "Агентство по защите прав собственности". Прием заявок завершится 21 августа, а итоги аукциона подведут 23 августа.
В имущественный комплекс входят производственные помещения, скважины, линии электропередачи, оборудование, земельный участок, железная дорога.
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