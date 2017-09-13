Ирина Чанцева показала, каким будет ее бутик в доме "Под шпилем"

Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева. Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева. Гастроном в доме "Под шпилем" перед реконструкцией. Фото: Евгений Кучинев /vk.com/urbanstalker. Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева. Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева. Ирина Чанцева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Ирина Чанцева,

владелица брендовых магазинов одежды в Барнауле:

Очередной проект готов к открытию. "Бутикподшпилем". В одно слово, отдавая дань моде, намекая, что хештег для меня не пустой звук, прокидывая мостик между серединой прошлого века, когда строился знаменитый дом "Под Шпилем" и современностью.

Интерьер нового магазина готовил Александр Деринг и его команда. Автор выбрал свой излюбленный стиль лофт, который раскрыл в нескольких публичных интерьерах, например, ресторане "Балкон" в ТРЦ "Арена". Архитектор рассказал, что перед ними стояло несколько задач: сохранить и восстановить исторические элементы интерьера, которые стали охраняемыми памятниками, но при этом создать современное пространство бутика.

Александр Деринг,

архитектор, руководитель мастерской "Классика":

"Шпиль" - барнаульская классика, это символ города, в котором хранится много культурных кодов. Хотелось отразить это и в интерьере. Стиль лофт с элементами классики и хай-тек помог нам в этом. Мы использовали в интерьере открытую кирпичную кладку терракотового цвета, которая отлично гармонирует с бежево-белыми стенами и современным торговым оборудованием.

Ранее Ирина Чанцева рассказывала, что планирует открыть в доме "Под шпилем" мультибрендовый магазин одежды.

Справка

"Бутикподшпилем" — это очередной магазин, который открылся на первом этаже Ленина, 82 после того, как в 2015 году его приобрели барнаульские предприниматели у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле "Бахетле"). Первым в августе 2017 года стартовал магазин антиквариата "История интерьера". Также в этом доме ждут открытия ювелирного магазина, так как собственником помещения стали владельцы "Золотого тельца". Еще для одного помещения пока ищут арендатора.