Ирина Чанцева показала, каким будет ее бутик в доме "Под шпилем"

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Сегодня, 11:19.
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Владелица брендовых магазинов одежды в Барнауле Ирина Чанцева завершила реконструкцию помещения для своего нового бутика. Он откроется в легендарном доме "Под шпилем" на проспекте Ленина, 82, который барнаульцы считают символом города. Сама владелица магазина не скрывает к нему своих теплых чувств и пишет в Facebook, что прописана в нем с первого года жизни по сей день.

Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева.
Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева.
Гастроном в доме "Под шпилем" перед реконструкцией. Фото: Евгений Кучинев /vk.com/urbanstalker.
Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева.
Интерьер бутика в доме "Под шпилем". Фото: Ирина Чанцева.
Ирина Чанцева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Ирина Чанцева,
владелица брендовых магазинов одежды в Барнауле:

Очередной проект готов к открытию. "Бутикподшпилем". В одно слово, отдавая дань моде, намекая, что хештег для меня не пустой звук, прокидывая мостик между серединой прошлого века, когда строился знаменитый дом "Под Шпилем" и современностью.

Интерьер нового магазина готовил Александр Деринг и его команда. Автор выбрал свой излюбленный стиль лофт, который раскрыл в нескольких публичных интерьерах, например, ресторане "Балкон" в ТРЦ "Арена". Архитектор рассказал, что перед ними стояло несколько задач: сохранить и восстановить исторические элементы интерьера, которые стали охраняемыми памятниками, но при этом создать современное пространство бутика.

Как реставрируют дом "Под шпилем".
Как реставрируют дом "Под шпилем".

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской "Классика":

"Шпиль" - барнаульская классика, это символ города, в котором хранится много культурных кодов. Хотелось отразить это и в интерьере. Стиль лофт с элементами классики и хай-тек помог нам в этом. Мы использовали в интерьере открытую кирпичную кладку терракотового цвета, которая отлично гармонирует с бежево-белыми стенами и современным торговым оборудованием.

Интерьер бутика в доме "Под шпилем".
Интерьер бутика в доме "Под шпилем".

Ранее Ирина Чанцева рассказывала, что планирует открыть в доме "Под шпилем" мультибрендовый магазин одежды.

Справка

"Бутикподшпилем" — это очередной магазин, который открылся на первом этаже Ленина, 82 после того, как в 2015 году его приобрели барнаульские предприниматели у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле "Бахетле"). Первым в августе 2017 года стартовал магазин антиквариата "История интерьера". Также в этом доме ждут открытия ювелирного магазина, так как собственником помещения стали владельцы "Золотого тельца". Еще для одного помещения пока ищут арендатора.

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