Ирина Чанцева показала, каким будет ее бутик в доме "Под шпилем"

Владелица брендовых магазинов одежды в Барнауле Ирина Чанцева завершила реконструкцию помещения для своего нового бутика. Он откроется в легендарном доме "Под шпилем" на проспекте Ленина, 82, который барнаульцы считают символом города. Сама владелица магазина не скрывает к нему своих теплых чувств и пишет в Facebook, что прописана в нем с первого года жизни по сей день.
Ирина Чанцева,
владелица брендовых магазинов одежды в Барнауле:
Очередной проект готов к открытию. "Бутикподшпилем". В одно слово, отдавая дань моде, намекая, что хештег для меня не пустой звук, прокидывая мостик между серединой прошлого века, когда строился знаменитый дом "Под Шпилем" и современностью.
Интерьер нового магазина готовил Александр Деринг и его команда. Автор выбрал свой излюбленный стиль лофт, который раскрыл в нескольких публичных интерьерах, например, ресторане "Балкон" в ТРЦ "Арена". Архитектор рассказал, что перед ними стояло несколько задач: сохранить и восстановить исторические элементы интерьера, которые стали охраняемыми памятниками, но при этом создать современное пространство бутика.
Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской "Классика":
"Шпиль" - барнаульская классика, это символ города, в котором хранится много культурных кодов. Хотелось отразить это и в интерьере. Стиль лофт с элементами классики и хай-тек помог нам в этом. Мы использовали в интерьере открытую кирпичную кладку терракотового цвета, которая отлично гармонирует с бежево-белыми стенами и современным торговым оборудованием.
Ранее Ирина Чанцева рассказывала, что планирует открыть в доме "Под шпилем" мультибрендовый магазин одежды.
Справка
"Бутикподшпилем" — это очередной магазин, который открылся на первом этаже Ленина, 82 после того, как в 2015 году его приобрели барнаульские предприниматели у новосибирской компании НТС (представляет в Барнауле "Бахетле"). Первым в августе 2017 года стартовал магазин антиквариата "История интерьера". Также в этом доме ждут открытия ювелирного магазина, так как собственником помещения стали владельцы "Золотого тельца". Еще для одного помещения пока ищут арендатора.
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