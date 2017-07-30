Из-за урагана в районе Алтайского края объявлен режим ЧС

29 июля ночью по территории Алтайского края прошёл грозовой фронт. Из-за неблагоприятных метеоявлений особенно пострадала территория села Советское Советского района.
Произошло частичное повреждение конструкции крыш жилых домов и учреждений. Социально-значимые объекты не пострадали. Зафиксированы случаи падения деревьев на тротуары и проезжие части улиц райцентра. В селе Советское и в ряде соседних населённых пунктов нарушено энергоснабжение.
Аварийно-спасательные подразделения и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведут работы по устранению последствий стихии.
Для обследования состояния социально-значимых объектов и жилого сектора работает пять межведомственных оперативных групп. Задействовано 4 бригады по распилу деревьев и уборке крупных элементов и 5 бригад по уборке мусора.
Активную работу ведут ремонтные бригады Алтайэнерго (задействовано 15 аварийно-восстановительных бригад).
Всего в работах задействовано 211 человек, 46 единиц техники, из них от МЧС 138 человек, 19 единиц техники. Привлечена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, подразделения МЧС из соседних районов, Бийска и Белокурихи, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
На 21.10 местного времени существлена очистка 27 участков линий электропередач от упавших деревьев, веток и элементов кровли зданий, восстановлено 70 порывов ЛЭП, 6 КТП. В течение дня поступило 279 заявок от жителей на расчистку дворовых территорий от поваленных деревьев, демонтаж кровельного покрытия. Все заявки отработаны.
Проведена расчистка 37 улиц, вывезено 140 м. куб. мусора.
В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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