Из-за урагана в районе Алтайского края объявлен режим ЧС

Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru. Аварийно-спасательные работы в Советском районе. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Произошло частичное повреждение конструкции крыш жилых домов и учреждений. Социально-значимые объекты не пострадали. Зафиксированы случаи падения деревьев на тротуары и проезжие части улиц райцентра. В селе Советское и в ряде соседних населённых пунктов нарушено энергоснабжение.

Аварийно-спасательные подразделения и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ведут работы по устранению последствий стихии.

Для обследования состояния социально-значимых объектов и жилого сектора работает пять межведомственных оперативных групп. Задействовано 4 бригады по распилу деревьев и уборке крупных элементов и 5 бригад по уборке мусора.

Активную работу ведут ремонтные бригады Алтайэнерго (задействовано 15 аварийно-восстановительных бригад).

Всего в работах задействовано 211 человек, 46 единиц техники, из них от МЧС 138 человек, 19 единиц техники. Привлечена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, подразделения МЧС из соседних районов, Бийска и Белокурихи, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

На 21.10 местного времени существлена очистка 27 участков линий электропередач от упавших деревьев, веток и элементов кровли зданий, восстановлено 70 порывов ЛЭП, 6 КТП. В течение дня поступило 279 заявок от жителей на расчистку дворовых территорий от поваленных деревьев, демонтаж кровельного покрытия. Все заявки отработаны.

Проведена расчистка 37 улиц, вывезено 140 м. куб. мусора.

В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.