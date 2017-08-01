Как правильно выбрать необходимый и полезный аксессуар для своего питомца

Аксессуары для домашних животных. Фото: СС0. Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда". Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда". Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда". Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда". Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда". Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда". Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда". Аксессуары для домашних животных. Фото: архив зоомаркета "Панда".

Все знают, что ошейники нужны собакам. А зачем они кошкам? Люди очень любят своих пушистых питомцев и, естественно, любят их украшать. Вот и самое подходящее украшение для кота — ошейник!!! А разнообразие моделей поражает воображение: это и со стразами, и в различной цветовой гамме и т. д.

Поводки также нужны и собакам, и кошкам. Некоторые убеждены, что их питомец и без поводка может гулять. Но будьте осторожны! Ведь любая, даже самая послушная собака не застрахована от испуга. На улицах города может всякое случиться. Гуляйте с поводками! В продаже есть поводки со шлейками для кошек.

У всякого домашнего питомца должно быть свое место в доме. В этом помогут лежанки и домики — от самого маленького размера до огромного.

Ну а когтеточки просто уже необходимость: так как большинство кошек и котов сейчас живут в квартирах без выгула, им просто необходимо где-то точить когти. Предоставьте им подходящую когтеточку, и питомец будет вам благодарен, а ваша мебель будет в безопасности.

Чтобы домашние животные не скучали, пока вы на работе, в зоомагазинах есть множество игрушек — как развлекательных, так и необходимых. Например, различные резиновые игрушки оказывают помощь при прорезывании зубов. Игрушки бывают для собак в виде различных мячей, кеглей, костей и т. д. Для кошек — в виде мышек, погремушек, змеек, игровых лабиринтов и т. д. Есть игрушки даже для попугаев и хомяков. Для попугаев это зеркала, счеты, лесенки. Для хомяков — колеса, мостики, лесенки.

Светлана Сергеева