Урны-каски и драпированный БТИ. Как выглядит "барнаульский Арбат" за день до открытия

"Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Барнаульский Арбат" за день до открытия. Ул. Мало-Тобольская. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Участок от пр. Ленина до Социалистического на пешеходной улице вымостили брусчаткой, покрыли плиткой проезжую часть. Здесь также установили чугунные фонари, которые будут освещать "Арбат" вечером. Здесь появились лавочки, урны и вазоны с цветами.

Здание универмаг "Сухов с сыновьями" по ул.Мало-Тобольской, 36 (где до пожара располагалось БТИ) закрыли баннером с изображением фасада. 15 сентября рабочие завешивали стену здания со сторону пр. Социалистический.

На площадке рядом с трамвайным кольцом начали укладывать асфальт.

На параллельной улице — Л. Толстого — также идет реконструкция.

16 сентября на ул. Мало-Тобольская в 15.00 пройдет открытие "барнаульского Арбата". Здесь будет работать выставка "Барнаул туристский", барнаульцы смогут посетить различные тематические зоны. Тут же проведут массовый конкурс "Забег в валенках". Также по "Арбату" маршем пройдет духовой оркестр из Новокузнецка.