Карлин дал понять, что Дугин вновь будет претендовать на пост мэра Барнаула

Губернатор края Александр Карлин косвенно подтвердил, что мэр Барнаула Сергей Дугин будет претендовать на пост главы города, на их встрече, состоявшейся 11 октября.
Недавно избранный состав Барнаульской городской Думы по закону должен назначить нового главу города — на срок своих полномочий. На первой сессии депутаты определили дату проведения конкурса — 28 ноября, в этот день конкурсная комиссия назовет претендентов на пост, а затем депутаты на сессии утвердят победителя. Вероятность, что мэром вновь станет Сергей Дугин, очень высока.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Вы сейчас готовитесь к тому, чтобы переформатировать городскую администрацию. Вы наверняка предложите депутатам программу своих действий по развитию города Барнаула. Нам всем искренне хотелось бы, чтобы ваши планы и практические шаги были взаимоувязаны с нашими документами стратегического и текущего планирования, с нашими бюджетными проектировками.
Глава региона подчеркнул, что краевые и городские органы власти должны быть открыты друг другу.
Александр Карлин напомнил Сергею Дугину, что край оказывает значительную финансовую поддержку городу: на строительство школ, поликлиник, детсадов, на создание туристического кластера, на благоустройство и т. д. Мэр, в свою очередь, подтвердил, что помощь действительно существенная и важная.
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