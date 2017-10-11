Карлин дал понять, что Дугин вновь будет претендовать на пост мэра Барнаула

Сегодня, 15:50.
Политика

Губернатор края Александр Карлин косвенно подтвердил, что мэр Барнаула Сергей Дугин будет претендовать на пост главы города, на их встрече, состоявшейся 11 октября.

Сергей Дугин и Александр Карлин.
Сергей Дугин и Александр Карлин. Фото: barnaul.org.

Недавно избранный состав Барнаульской городской Думы по закону должен назначить нового главу города — на срок своих полномочий. На первой сессии депутаты определили дату проведения конкурса — 28 ноября, в этот день конкурсная комиссия назовет претендентов на пост, а затем депутаты на сессии утвердят победителя. Вероятность, что мэром вновь станет Сергей Дугин, очень высока.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

Вы сейчас готовитесь к тому, чтобы переформатировать городскую администрацию. Вы наверняка предложите депутатам программу своих действий по развитию города Барнаула. Нам всем искренне хотелось бы, чтобы ваши планы и практические шаги были взаимоувязаны с нашими документами стратегического и текущего планирования, с нашими бюджетными проектировками.

Глава региона подчеркнул, что краевые и городские органы власти должны быть открыты друг другу.

Александр Карлин напомнил Сергею Дугину, что край оказывает значительную финансовую поддержку городу: на строительство школ, поликлиник, детсадов, на создание туристического кластера, на благоустройство и т. д. Мэр, в свою очередь, подтвердил, что помощь действительно существенная и важная.

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