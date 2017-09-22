Ким Чен Ын воспринял слова Трампа об "уничтожении" КНДР объявлением войны

Текст его заявления опубликовало агентство ЦТАК, перевод РБК.

"Поскольку Трамп отказался от мира и оскорбил нашу республику, было сделано самое возмутительное объявление войны", — сказал Ким Чен Ын. "Мы будем серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры", — добавил северокорейский лидер.

"В своей речи Трамп сообщил о возможном уничтожении 25 млн населения нашей республики", — заявил Ким Чен Ын и добавил, что теперь "эта сложная изощренность безумного мошенника поражает весь мир".

Северокорейский лидер посоветовал Трампу "тщательно выбирать соответствующие выражения" перед выступлением на "мировую аудиторию". "Психотический гангстер — президент США — открыто говорит о готовности полностью уничтожить суверенное государство", — заявил Ким Чен Ын.

Он также назвал Дональда Трампа "неадекватным" и сказал, что президент США "угрожает всем народам и заставляет мир сходить с ума", что он знает, что Трамп "хулиган и нарушитель порядка, а не политик". "Испуганная собака лает все больше и больше", — заявил Ким Чен Ын о угрозах президенте Штатов. Как сообщает издание, ранее министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо также называл угрозы Трампа "лаем собаки". По утверждению агентства Yonhap, это отсылка к корейскому варианту пословицы "собака лает — караван идет". Также в корейском языке есть крылатое выражение "собачий сон", которое означает "отсутствие смысла", пишет znak.com.

Заявление о том, что США могут "полностью уничтожить" КНДР Трамп произнес на Генассамблее ООН 19 сентября. Это случится, если Пхеньян будет угрожать США и их союзникам, уточнил Дональд Трамп.

"Космонавт (Rocket Man — букв. "ракетный человек") ведет себя как самоубийца", — сказал президент США о Ким Чен Ыне (цитата "Интерфакса").

Напомним, КНДР активно развивает свою ракетно-ядерную программу, что вызывает острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. За лето КНДР произвела три запуска баллистических ракет: 4 и 28 июля, а также 26 августа.