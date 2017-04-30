Коллекторы срывают работу барнаульского "Горэлектротранса"

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Жизнь

Представители банков и коллекторских агентств ежедневно звонят на телефон приемной и центральной диспетчерской службы "Горэлектротранса" и тем самым срывают рабочий процесс организации.

Трамвай и троллейбус.
Трамвай и троллейбус. Фото: Михаил Хаустов.

Об этом 27 апреля сообщила заместитель руководителя службы безопасности "Горэлектротранс" во время "прямой линии" по защите прав жителей Алтайского края на финансовом рынке (см. справку). "Куда обратиться с подобной ситуацией, чтобы прекратить звонки?", - спросила представительница МУПа.

Вопрос "Что делать, если одолевают коллекторы?", был самым популярным во время "прямой линии". Представители управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (ФССП) сообщили, что в таких случаях нужно обращаться именно в их ведомство. Это можно сделать или лично (на Пушкина, 17), либо по почте (в том числе электронной). При этом к жалобе следует приложить доказательства того, что коллекторы нарушают закон: детализацию звонков или скриншоты смс.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон, который должен был существенно связать руки коллекторам.Теперь они могут лично общаться с должником, звонить ему, отправлять смс и любые другие сообщения лишь с 08:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 - в выходные и праздники. Наносить личный визит теперь можно не чаще 1 раза в неделю, звонить - не чаще 1 раза в день, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц.

Отправлять смс и иные сообщения коллекторы смогут не чаще 2 раз в день, 4 - в неделю и 16 - в месяц. В законе также указано, что любое взаимодействие с третьими лицами (родственниками, соседями, коллегами должника) возможно только с его согласия, а также если эти самые третьи лица не выразили свое несогласие.

Однако выяснилось, что взыскатели долгов легко уходят от ответственности: они просто звонят с разных сим-карт. Полномочий выяснять, кому принадлежит тот или иной номер, у ФССП нет, рассказал представитель службы.

Справка

Организаторами "прямой линии" по защите прав  потребителей финансовых услуг были региональное отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, Министерство труда и социальной защиты Алтайского края и "Ассоциация по защите прав заемщиков".

Они получили около 60 вопросов от жителей Алтайского края. Отвечали на них представители прокуратуры, алтайского отделения Сибирского Главного управления Банка России, УФССП, управления Роспотребнадзора в Алтайском крае, Алтайской краевой нотариальной палаты и "Ассоциации по защите прав заемщиков". На сайте последней опубликованы все вопросы и ответы.

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