Коллекторы срывают работу барнаульского "Горэлектротранса"

Представители банков и коллекторских агентств ежедневно звонят на телефон приемной и центральной диспетчерской службы "Горэлектротранса" и тем самым срывают рабочий процесс организации.
Об этом 27 апреля сообщила заместитель руководителя службы безопасности "Горэлектротранс" во время "прямой линии" по защите прав жителей Алтайского края на финансовом рынке (см. справку). "Куда обратиться с подобной ситуацией, чтобы прекратить звонки?", - спросила представительница МУПа.
Вопрос "Что делать, если одолевают коллекторы?", был самым популярным во время "прямой линии". Представители управления федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (ФССП) сообщили, что в таких случаях нужно обращаться именно в их ведомство. Это можно сделать или лично (на Пушкина, 17), либо по почте (в том числе электронной). При этом к жалобе следует приложить доказательства того, что коллекторы нарушают закон: детализацию звонков или скриншоты смс.
Напомним, с 1 января вступил в силу закон, который должен был существенно связать руки коллекторам.Теперь они могут лично общаться с должником, звонить ему, отправлять смс и любые другие сообщения лишь с 08:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 22:00 - в выходные и праздники. Наносить личный визит теперь можно не чаще 1 раза в неделю, звонить - не чаще 1 раза в день, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц.
Отправлять смс и иные сообщения коллекторы смогут не чаще 2 раз в день, 4 - в неделю и 16 - в месяц. В законе также указано, что любое взаимодействие с третьими лицами (родственниками, соседями, коллегами должника) возможно только с его согласия, а также если эти самые третьи лица не выразили свое несогласие.
Однако выяснилось, что взыскатели долгов легко уходят от ответственности: они просто звонят с разных сим-карт. Полномочий выяснять, кому принадлежит тот или иной номер, у ФССП нет, рассказал представитель службы.
Справка
Организаторами "прямой линии" по защите прав потребителей финансовых услуг были региональное отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, Министерство труда и социальной защиты Алтайского края и "Ассоциация по защите прав заемщиков".
Они получили около 60 вопросов от жителей Алтайского края. Отвечали на них представители прокуратуры, алтайского отделения Сибирского Главного управления Банка России, УФССП, управления Роспотребнадзора в Алтайском крае, Алтайской краевой нотариальной палаты и "Ассоциации по защите прав заемщиков". На сайте последней опубликованы все вопросы и ответы.
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