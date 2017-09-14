Компания Apple резко снизила цены на iPhone в России

Аппарат iPhone SE на 32 ГБ сейчас можно приобрести по цене 27 990 рублей, в то время как ранее он стоил 29 990 рублей. iPhone 6S на 32 ГБ обойдется покупателям в 35 990 рублей (вместо 40 990 рублей), а iPhone 6S Plus на 32 ГБ — 43 990 рублей.

Предыдущий флагман — iPhone 7 Plus на 32 ГБ — сейчас стоит 52 990 рублей, а его младшая версия — 43 990 рублей, пишет "РГ".

Уточнить стоимость гаджетов можно на официальном сайте Apple.

12 сентября в Купертино состоялась ежегодная презентация Apple, в ходе которой компания представила публике сразу несколько устройств: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X и Apple Watch Series 3.

На конференции были представлены iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Последняя новинка —новейший смартфон iPhone X — оснащена функцией Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца.

Как сообщили представители Applе на презентации, функция Face ID поддерживается фронтальной камерой TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем, а точность при распознавании лица обеспечивает процессор A11 Bionic. Новая функция используется как для разблокировки телефона, так и при использовании приложения Apple Pay, а также для создания Animoji.

Face ID проецирует лицо владельца более 30 000 невидимых точек, после чего изображение в инфракрасном спектре и точечная структурная карта пропускаются через нейронные сети для создания математической модели лица. Затем данные отправляются в модуль Secure Enclave, где выполняется проверка соответствия.

Начало поставок новинки, стартовая цена которой составляет 999 долларов, запланировано на 3 ноября.