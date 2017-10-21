Ксения Собчак призналась, что планирует без программы баллотироваться в президенты

Телеведущая и светская львица Ксения Собчак призналась, что планирует стать кандидатом в президенты, но специальной политической программы или партии у нее нет. "У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу", — заявила она газете The Guardian, пишет РБК.
Собчак позиционирует себя как кандидат "против всех". Она осознает, что имеет весьма скромные шансы на победу в президентской гонке, поэтому ей остается действовать как громоотвод для всех недовольных политическим режимом президента Владимира Путина.
Также она опровергла предположение, что ее кампания связана с Кремлем. "Власти решили выразить ко мне расположение. Это очень хитроумная тактика. Они делают все, чтобы сделать вид, будто мы вместе", — заметила Собчак.
Факт
18 октября Ксения Собчак официально заявила о своем желании баллотироваться на пост президента России. Шаг привлек внимание общественности, в том числе политической элиты страны. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал ее не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию. В интернет уже появился набор фотожаб и мемов по этому поводу.
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