Ксения Собчак призналась, что планирует без программы баллотироваться в президенты

Собчак позиционирует себя как кандидат "против всех". Она осознает, что имеет весьма скромные шансы на победу в президентской гонке, поэтому ей остается действовать как громоотвод для всех недовольных политическим режимом президента Владимира Путина.

Также она опровергла предположение, что ее кампания связана с Кремлем. "Власти решили выразить ко мне расположение. Это очень хитроумная тактика. Они делают все, чтобы сделать вид, будто мы вместе", — заметила Собчак.

Факт

18 октября Ксения Собчак официально заявила о своем желании баллотироваться на пост президента России. Шаг привлек внимание общественности, в том числе политической элиты страны. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал ее не превращать избирательную кампанию в посмешище и трагикомедию. В интернет уже появился набор фотожаб и мемов по этому поводу.