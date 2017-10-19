Зюганов попросил Собчак не превращать выборы в посмешище

Лидер КПРФ отметил, что у него вышла книга "Отсчет пошел". "Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она. — Прим. ред.) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно", — добавил Зюганов.

Накануне Ксения Собчак заявила, что собирается принять участие в президентской кампании в 2018 году, и призвала не бойкотировать выборы.