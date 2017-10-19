В сети жестоко высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фотожабы и мемы

Сегодня, 17:39.
Политика

После того, как 18 октября Ксения Собчак официально заявила о своем желании баллотироваться на пост президента России, в сети стали распространяться злые шутки по этому поводу.

В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.

В твиттере народ очень жестко отреагировал на идею теледивы пойти на выборы:

В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом.
В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом.

А Максим Галкин припомнил свою миниатюру из далекого 2007 года, в которой он предрек выдвижение Ксении Собчак на президентских выборах:

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