В сети жестоко высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фотожабы и мемы

После того, как 18 октября Ксения Собчак официально заявила о своем желании баллотироваться на пост президента России, в сети стали распространяться злые шутки по этому поводу.
В твиттере народ очень жестко отреагировал на идею теледивы пойти на выборы:
18 октября 2017 г.
Собчак решила в следующем году посидеть со своей кОмпашкой в летней кафешке. pic.twitter.com/FcZg6kGD2k— Протестная Москва (@nedimon_msk) 18 октября 2017 г.
Как бы вам это не показалось странным, но 300 000 подписей за кандидата Собчак уже собраны, проверены, подшиты и сданы в Центизбирком...— Иocиф Лeвинcoн 🇳🇱 (@Osya_Levinson) 18 октября 2017 г.
Как у вас хватает наглости издеваться над предвыборно платформой Собчак? Выдача показывает, что человек к слогану «против всех» шёл ГОДАМИ pic.twitter.com/ZsKX89qhXn— Михаил Кафанов (@AveMisha) 18 октября 2017 г.
Фразеологизмы-конструктор для сборки шуток про Собчак— Julia (@jul_iss) 18 октября 2017 г.
1) темная лошадка
2) ход конем
3) поставить не на ту лошадь
4) бред сивой кобылы
Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России— #MDK (@mudakoff) 18 октября 2017 г.
Кремль переименуют в лобное место
Буду голосовать за Собчак, если по четвергам россиян будут заселять в вип-домики— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 18 октября 2017 г.
18 октября 2017 г.
А Максим Галкин припомнил свою миниатюру из далекого 2007 года, в которой он предрек выдвижение Ксении Собчак на президентских выборах:
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