В сети жестоко высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фотожабы и мемы

В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете. В сети высмеивают Собчак за желание стать президентом. Фото: из открытых источников в интернете.

В твиттере народ очень жестко отреагировал на идею теледивы пойти на выборы:

А Максим Галкин припомнил свою миниатюру из далекого 2007 года, в которой он предрек выдвижение Ксении Собчак на президентских выборах: