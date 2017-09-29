Кто такой Олег Быков, который должен стать еще одним алтайским депутатом Госдумы

Олег Быков. Фото: Олег Быков в vk.com/. Олег Быков. Фото: Олег Быков в vk.com/. Олег Быков. Фото: Олег Быков в vk.com/. Олег Быков. Фото: Олег Быков в vk.com/. Олег Быков. Фото: Олег Быков в vk.com/. Олег Быков. Фото: Олег Быков в vk.com/.

Из общедоступного: Быков родился 21 сентября 1983 года в Алейске. В 2005 году окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета. Работает замдиректора в некоммерческой организации "Алтайский экспертно-правовой центр". Возглавляет алтайское отделение "Молодежного союза юристов". В 2016 году решил участвовать в праймериз в Госдуму, чтобы попасть в партийный список. По результатам в нем и оказался, но, как тогда казалось, на абсолютно непроходном месте.

Антон Васильев, представитель губернатора и правительства края в краевом Заксобрании, рассказал altapress.ru, что учился на одном курсе с Быковым. По его словам, тот еще со студенческой скамьи был активным человеком и занимался работой в "Молодежном союзе юристов". Одним из направлений работы было проведение правового ликбеза у населения, в том числе молодые юристы ездили по территориям, собирали вопросы, а затем давали ответы.

Известно также, что Олег Быков был помощником ректора АлтГУ Сергея Землюкова, когда тот являлся депутатом краевого Заксобрания (до декабря 2011 года).

#моторафтинг #Алтай #Катунь #навстречуветру Публикация от Олег Быков (@oleg_bykov_) Июл 27 2017 в 2:45 PDT

Олег Быков баллотировался в 2012 году в Барнаульскую городскую думу по одномандатному округу как самовыдвиженец. Но занял лишь 4-е место из 8.

В 2016 году он принял участие в предварительном голосовании "Единой России", чтобы в дальнейшем участвовать в выборах в Госдуму. Он занял в партийном списке, объединяющем кандидатов из четырех регионов (Томская, Кемеровская область и два Алтая) 12 место. Никто даже мечтать тогда не мог, что в Госдуму пройдут хотя бы 10. До дня выборов проходным считалось в лучшем случае шестое. Прогнозировалось, что по списку от Алтайского края в парламент пройдет только Николай Герасименко, он стоял на пятой строчке. Но Кузбасс показал рекордные проценты голосования на "ЕР" и вытащил всю группу: от нашего региона прошли еще Валерий Елыкомов и Наталья Кувшинова.

В ночь на 13 сентября 2017 года умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Она прошла в Госдуму по этому же списку, и ее мандат оказался вакантным. Следующим шел Олег Быков.

Борис Трофимов,

депутат АКЗС, экс-руководитель регионального отделения "Единой России":

В 2016 году Олег Быков выразил желание участвовать в праймериз. Мы приняли его документы. И вот — он может вытащить счастливый билет. Он занимается общественной работой. Близко я его не знаю.

Олег Быков,

юрист:

Мною двигало желание помогать людям. Я юрист и мне интересна сфера защиты прав и интересов граждан. Тем более я этим уже занимался, будучи руководителем алтайского отделения "Молодежного союза юристов".

Развитие - в нашем движении. #барнаул #алтайскийкрай #позитивноенастроение #картинг Публикация от Олег Быков (@oleg_bykov_) Май 25 2017 в 3:20 PDT

Однако сразу несколько человек рассказали altapress.ru, что после выборов Быков перестал активно участвовать в жизни партии. По нашим данным, он, в частности, как юрист перестал участвовать в программе "Снежный десант", хотя прежде делал это.

Будучи формально выходцем из молодежного крыла реготделения "ЕР" фактически ни с кем из молодых политиков он близко не сошелся, хотя многие из них приятельствуют, а то и дружат друг с другом. Быков держался особняком.

Также известно, что осенью 2015 года Олег Быков был в составе делегации, ездившей в Общественную палату России представлять законопроект об особо значимых аграрных субъектах РФ.

Сейчас Быков отказывается комментировать свое возможное депутатство и предлагает дождаться решения Генсовета партии и Центризбиркома.