Кто такой Олег Быков, который должен стать еще одним алтайским депутатом Госдумы

34-летний юрист Олег Быков с высокой долей вероятности пополнит ряды представителей Алтайского края в Государственной Думе РФ. И этим лишь подчеркнет парадокс: наш регион, показавший один из худших в стране результатов за "Единую Россию" ("ЕР"), получит 10-го своего думского депутата и 8-го единоросса. Олег Быков значительно менее известен в крае, чем большинство его потенциальных коллег по федеральному парламенту. Он — выходец из молодежного крыла реготделения "ЕР". Altapress.ru удалось коротко пообщаться с ним и узнать несколько фактов из его жизни.
Из общедоступного: Быков родился 21 сентября 1983 года в Алейске. В 2005 году окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета. Работает замдиректора в некоммерческой организации "Алтайский экспертно-правовой центр". Возглавляет алтайское отделение "Молодежного союза юристов". В 2016 году решил участвовать в праймериз в Госдуму, чтобы попасть в партийный список. По результатам в нем и оказался, но, как тогда казалось, на абсолютно непроходном месте.
Антон Васильев, представитель губернатора и правительства края в краевом Заксобрании, рассказал altapress.ru, что учился на одном курсе с Быковым. По его словам, тот еще со студенческой скамьи был активным человеком и занимался работой в "Молодежном союзе юристов". Одним из направлений работы было проведение правового ликбеза у населения, в том числе молодые юристы ездили по территориям, собирали вопросы, а затем давали ответы.
Известно также, что Олег Быков был помощником ректора АлтГУ Сергея Землюкова, когда тот являлся депутатом краевого Заксобрания (до декабря 2011 года).
Олег Быков баллотировался в 2012 году в Барнаульскую городскую думу по одномандатному округу как самовыдвиженец. Но занял лишь 4-е место из 8.
В 2016 году он принял участие в предварительном голосовании "Единой России", чтобы в дальнейшем участвовать в выборах в Госдуму. Он занял в партийном списке, объединяющем кандидатов из четырех регионов (Томская, Кемеровская область и два Алтая) 12 место. Никто даже мечтать тогда не мог, что в Госдуму пройдут хотя бы 10. До дня выборов проходным считалось в лучшем случае шестое. Прогнозировалось, что по списку от Алтайского края в парламент пройдет только Николай Герасименко, он стоял на пятой строчке. Но Кузбасс показал рекордные проценты голосования на "ЕР" и вытащил всю группу: от нашего региона прошли еще Валерий Елыкомов и Наталья Кувшинова.
В ночь на 13 сентября 2017 года умерла депутат, томский врач Ирина Евтушенко. Она прошла в Госдуму по этому же списку, и ее мандат оказался вакантным. Следующим шел Олег Быков.
Борис Трофимов,
депутат АКЗС, экс-руководитель регионального отделения "Единой России":
В 2016 году Олег Быков выразил желание участвовать в праймериз. Мы приняли его документы. И вот — он может вытащить счастливый билет. Он занимается общественной работой. Близко я его не знаю.
Олег Быков,
юрист:
Мною двигало желание помогать людям. Я юрист и мне интересна сфера защиты прав и интересов граждан. Тем более я этим уже занимался, будучи руководителем алтайского отделения "Молодежного союза юристов".
Однако сразу несколько человек рассказали altapress.ru, что после выборов Быков перестал активно участвовать в жизни партии. По нашим данным, он, в частности, как юрист перестал участвовать в программе "Снежный десант", хотя прежде делал это.
Будучи формально выходцем из молодежного крыла реготделения "ЕР" фактически ни с кем из молодых политиков он близко не сошелся, хотя многие из них приятельствуют, а то и дружат друг с другом. Быков держался особняком.
Также известно, что осенью 2015 года Олег Быков был в составе делегации, ездившей в Общественную палату России представлять законопроект об особо значимых аграрных субъектах РФ.
Сейчас Быков отказывается комментировать свое возможное депутатство и предлагает дождаться решения Генсовета партии и Центризбиркома.
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