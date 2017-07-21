Летевший из Москвы в Барнаул самолет экстренно приземлился в Казани

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Происшествия

В ночь на 21 июля самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, следовавший из Домодедова рейсом Москва-Барнаул совершил экстренную посадку в Казани.

Самолет компании "Уральские авиалинии".
Самолет компании "Уральские авиалинии". Фото: vk.com/martyshkin.

Причиной вынужденного приземления стало плохое самочувствие пожилой пассажирки. 72-летнюю женщину госпитализировали в одну из больниц Казани.

Самолет вылетел в Барнаул в 00.49 по московскому времени.

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