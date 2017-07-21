Летевший из Москвы в Барнаул самолет экстренно приземлился в Казани

В ночь на 21 июля самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, следовавший из Домодедова рейсом Москва-Барнаул совершил экстренную посадку в Казани.
Причиной вынужденного приземления стало плохое самочувствие пожилой пассажирки. 72-летнюю женщину госпитализировали в одну из больниц Казани.
Самолет вылетел в Барнаул в 00.49 по московскому времени.
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