Заринская медсестра решила отказаться от мандата депутата АКЗС

Как пояснил altapress.ru лидер объединения Владимир Семенов, вопрос о снятии полномочий с депутата должны рассмотреть на ближайшей сессии 22 февраля.

Владимир Семенов,

руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте:

Думаю, она оказалась не вполне готова к работе в парламенте именно краевого уровня. Интересы и жизнь родного города ей ближе. В этом году в Заринске пройдут выборы в городской парламент. Думаю, она сосредоточится на работе в Заринске.

По словам Семенова, решение о том, кто займет кресло Иванниковой, будет принимать координационный совет краевой парторганизации по согласованию с высшим советом после того, как полномочия будут сняты.

"Банкфакс" пишет, что мандат Татьяны Иванниковой должен получить кандидат из региональной группы, по которой прошла Иванникова. Так, вторым номером в группе шел 57-летний охранник в ООО "Металлург-Цемремонт" Игорь Абысов, а под третьим — 28-летняя парикмахер-стилист Татьяна Пулькина.

Однако, по данным "Банкфакса", оба кандидата могут отказаться от мандата. Источник издания предполагает, что Иванникова освободила место для 30-летнего предпринимателя Дмитрия Степурко, сына бывшего члена Общественной палаты Алтайского края Андрея Степурко. Он также баллотировался в АКЗС осенью 2016 года, однако не смог пробиться в состав парламента.