Минтруд рассказал, как в 2018 году будут отдыхать россияне

В 2018 году жители России отдохнут следующим образом:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 11 марта;

с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 3 по 5 ноября.

Согласно законопроекту, в мае и марте 2018 года россияне отдохнут дольше, чем обычно за счет двух выходных, выпадающих на январские каникулы. Так как 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, то, в соответствии с ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса, выходные за них предлагается перенести на 9 марта и 2 мая. А отдых в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря перенести на понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Инициаторы документа пояснили, что перенос дней отдыха нужен заранее, чтобы исключить ситуации с их переносом прямо накануне соответствующих праздничных дней, а также для "рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан России по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенний и летний периоды".