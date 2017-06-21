Минтруд рассказал, как в 2018 году будут отдыхать россияне

В министерстве труда и социальной защиты РФ запланировали перенести ряд выходных дней в 2018 году. Соответствующий документ уже подготовлен и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В 2018 году жители России отдохнут следующим образом:
- с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года;
- с 23 по 25 февраля;
- с 8 по 11 марта;
- с 29 апреля по 2 мая и 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 3 по 5 ноября.
Согласно законопроекту, в мае и марте 2018 года россияне отдохнут дольше, чем обычно за счет двух выходных, выпадающих на январские каникулы. Так как 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, то, в соответствии с ч. 2 ст. 112 Трудового кодекса, выходные за них предлагается перенести на 9 марта и 2 мая. А отдых в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря перенести на понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
Инициаторы документа пояснили, что перенос дней отдыха нужен заранее, чтобы исключить ситуации с их переносом прямо накануне соответствующих праздничных дней, а также для "рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан России по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенний и летний периоды".
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