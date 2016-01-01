Минздрав констатировал гибель всех, кто был на борту упавшего Ту-154

Напомним, военный борт Министерства обороны РФ упал в Чёрное море через несколько минут после взлета из Сочи, где у него была дозаправка. Самолет направлялся в Сирию. На борту находились военные и гражданские служащие, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Они должны быть дать концерт для военных на сирийской базе.

В настоящий момент все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу. Ожидается доставка тел погибших для опознания родственниками.

В числе прочих на борту была известная общественница и благотворитель Елизавета Глинка. Факт гибели Доктора Лизы подтвердил ее супруг.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о крушении самолёта Ту-154 Минобороны России в центральный аппарат СК.

Горячая линия Министерства обороны 8-800-100-18-86.