Минздрав констатировал гибель всех, кто был на борту упавшего Ту-154

По данным Министерства здравоохранения, все 92 человека, которые были на борту потерпевшего крушение военного самолета Ту-154, погибли. Об этом сообщает Life
Напомним, военный борт Министерства обороны РФ упал в Чёрное море через несколько минут после взлета из Сочи, где у него была дозаправка. Самолет направлялся в Сирию. На борту находились военные и гражданские служащие, журналисты и ансамбль песни и пляски имени Александрова. Они должны быть дать концерт для военных на сирийской базе.
В настоящий момент все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу. Ожидается доставка тел погибших для опознания родственниками.
В числе прочих на борту была известная общественница и благотворитель Елизавета Глинка. Факт гибели Доктора Лизы подтвердил ее супруг.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о крушении самолёта Ту-154 Минобороны России в центральный аппарат СК.
Горячая линия Министерства обороны 8-800-100-18-86.
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