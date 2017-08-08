В Барнауле лже-сотрудницы Пенсионного фонда обманули уже шесть пенсионерок

Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Анастасия Карпова, один из случаев произошел с 81-летней бабушкой, которая живет одна в районе "Петровского рынка". 17 июля она отправилась на рынок за покупками. Когда пенсионерка возвращалась обратно, к ней подошли две незнакомые женщины, представились работниками Пенсионного фонда, при этом вели себя, будто знакомы с ней давно. Они предложили свою помощь, и одна из них, взяв сумки, направилась в сторону дома бабушки.

Женщины общались между собой, и лже-сотрудницы ПФР стали рассказывать пожилой горожанке о предстоящей денежной реформе, в ходе которой якобы будут обменивать "старые" денежные средства на "новые". В квартиру мошенницы вошли вместе с пенсионеркой. Одна из женщин предложила бабушке переписать номера имеющихся у нее денежных средств, поясняя при этом, что их не надо будет менять, они будут действительны. Пожилая горожанка согласилась и отдала мошенницам сверток с деньгами. Одна из них, достав лист бумаги, стала переписывать номера купюр. Переписав купюры, она попросила бабушку принести квитанцию о получении последней пенсии и написала на ней сумму, пояснив при этом, что теперь у нее будет такой размер пенсии. После этого женщины ушли, а пенсионерка увидела, что денег заметно поубавилось. Когда она стала их пересчитывать, то увидела, что на банкнотах имеется надпись "Банк приколов" и поняла, что женщины похитили все ее сбережения — 150 тысяч рублей.

За две недели мошенницы похитили аналогичным способом более миллиона рублей у шести пенсионерок.

Прокуратура предупреждает граждан о необходимости быть максимально бдительными. Не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми и не поддавайтесь на их уговоры!