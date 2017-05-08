МВД Франции опубликовало результаты президентских выборов

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции с результатом 66,06%, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции. Специалисты обработали 99,99% бюллетеней. Всего на выборы пришли около 35,4 млн человек.
Макрону свои голоса отдали 20,7 млн избирателей.
Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 млн голосов (33,94%).
Конституционный совет должен утвердить окончательные результаты выборов в середине недели. Официальные результаты объявят 11 мая.
Отец Марин Ле Пен — основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен — объяснил причины ее поражения на выборах. По его мнению, ее не поддержали из-за категоричной позиции по евро и отношениям с Европейским союзом, пишет "Российская газета". Экс-лидер партии "Национальный фронт" также заявил, что во Франции следует говорить о реальных проблемах: демографических изменениях, вопросах массовой иммиграции.
Президент Франции Франсуа Олланд открыто поддерживал во втором туре кандидатуру Макрона. По мнению главы государства, избиратели "подтвердили свою приверженность Евросоюзу и открытость Франции окружающему миру, сообщает ТАСС.
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