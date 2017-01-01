На Алтае будут судит поволжского арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело, по которому обвиняется член "Поволжской СРО профессиональных арбитражных управляющих". Мужчину, под данным Следкома, полицейские задержали сразу после получения 2 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа.
Как выяснило следствие, еще в феврале 2016 года арбитражный суд ввел в одной из алтайских фирм процедуру наблюдения, назначив обвиняемого временным управляющим. Кредитором к этой фирме выступала налоговая инспекция: у предприятия была недоимка в размере почти 3 млн рублей.
Арбитражный управляющий нашел в документах фирмы договор о передаче фирме-партнеру здания и склада в аренду. Заинтересованная в продолжении аренды помещений фирма-партнер, погасила задолженность перед бюджетом, чтобы продолжить участие в собрании кредиторов и влиять на распоряжение имуществом комании, в отношении которой было введено арбитражное управление.
Подсудимый под угрозой расторжения договора аренды потребовал у партнеров 2 миллиона. Эти деньги ему передали 27 сентября 2016 года. Во время передачи денег управляющий и был задержан полицией.
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