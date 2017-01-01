На Алтае будут судит поволжского арбитражного управляющего за подкуп в особо крупном размере

Как выяснило следствие, еще в феврале 2016 года арбитражный суд ввел в одной из алтайских фирм процедуру наблюдения, назначив обвиняемого временным управляющим. Кредитором к этой фирме выступала налоговая инспекция: у предприятия была недоимка в размере почти 3 млн рублей.

Арбитражный управляющий нашел в документах фирмы договор о передаче фирме-партнеру здания и склада в аренду. Заинтересованная в продолжении аренды помещений фирма-партнер, погасила задолженность перед бюджетом, чтобы продолжить участие в собрании кредиторов и влиять на распоряжение имуществом комании, в отношении которой было введено арбитражное управление.

Подсудимый под угрозой расторжения договора аренды потребовал у партнеров 2 миллиона. Эти деньги ему передали 27 сентября 2016 года. Во время передачи денег управляющий и был задержан полицией.