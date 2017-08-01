На Алтае двое мужчин погибли в канализационном колодце

31 июля в Майме, на территории очистных сооружений в канализационном колодце, нашли тела двух мужчин . По данному факту СУ СКР по РА проводит доследственную проверку.
По предварительным данным, 37-летний и 34-летний потерпевшие были работниками МУП "Майма". Мужчины ремонтировали канализационную трубу и поочередно упали с лестницы при спуске в колодец. Скорее всего, они отравились сероводородом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и точная причина смерти потерпевших.
В будет дана правовая оценка действиям руководства предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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