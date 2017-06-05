На Алтае 10-летний ребёнок упал с 6-метровой высоты в верёвочном парке

По данным следствия, днем 3 июня 2017 года юный житель Алтайского края находился на территории веревочного парка и скалодрома "На высоте", расположенного на территории комплекса "Манжерок" компании "Забота плюс". Мальчик прибыл в Республику Алтай на отдых с родителями. При прохождении одной из веревочных трасс он упал с высоты 6 метров. С травмами различной степени тяжести ребёнка госпитализировали в республиканскую больницу.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.