На Алтае мужчина ударил знакомую головой в лицо

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Выяснилось, что 31-летний местный житель пришел в состоянии алкогольного опьянения и увидел сидящих за столом супругу и ее знакомую. Мужчина заподозрил женщин в распитии спиртных напитков.

Дождавшись, когда его жена выйдет из дома, он стал высказывать претензии гостье по поводу того, что она пришла в его дом. В ходе словесной перепалки мужчина ударил потерпевшую головой в лицо, а затем несколько раз стукнул кулаком в живот. В момент ссоры мужчина кричал, что убьет ее.

Женщину госпитализировали в районную больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.