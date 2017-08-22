На Алтае мужчина ударил знакомую головой в лицо

В дежурную часть отделения МВД России по Шебалинскому району с заявлением обратилась 35-летняя жительница села Теленгит-Сортогой. Женщина сообщила, что ее избил супруг знакомой и угрожал убийством.
Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Выяснилось, что 31-летний местный житель пришел в состоянии алкогольного опьянения и увидел сидящих за столом супругу и ее знакомую. Мужчина заподозрил женщин в распитии спиртных напитков.
Дождавшись, когда его жена выйдет из дома, он стал высказывать претензии гостье по поводу того, что она пришла в его дом. В ходе словесной перепалки мужчина ударил потерпевшую головой в лицо, а затем несколько раз стукнул кулаком в живот. В момент ссоры мужчина кричал, что убьет ее.
Женщину госпитализировали в районную больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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