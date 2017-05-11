На Алтае нашли отца ребёнка, которого бросила на берегу реки 15-летняя мать

Следователи установили, что маленький мальчик родился 8 мая 2017 года в бане, расположенной на приусадебной территории дома его матери. После рождения ребенка 15-летняя сельчанка решила избавиться от него, завернула в простыню и унесла в заброшенное здание в Турочаке, где его позднее нашли местные жители. Девочку вскоре разыскали, а мальчика госпитализировали.

В настоящее время СУ СКР по РА проводит проверку в отношении отца ребенка. По предварительным данным, 23-летний знакомый роженицы встречался с ней и, заведомо зная о ее возрасте, вступал в половой контакт. Против него могут возбудить уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Ответственность за оставление в опасности малыша девочка не понесет, так как до 16 лет по данной статье не судят. Наказание за ненадлежащее воспитание дочери могут понести ее родители или опекуны.

С учетом полученных данных в ходе проверки также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.