На Алтае нашли отца ребёнка, которого бросила на берегу реки 15-летняя мать

СУ СКР по Республике Алтай расследует ситуацию с рождением ребенка у 15-летней жительницы одного из сел Турочакского района. Девочка оставила новорожденного в заброшенном строении на берегу Бии в Турочаке.
Следователи установили, что маленький мальчик родился 8 мая 2017 года в бане, расположенной на приусадебной территории дома его матери. После рождения ребенка 15-летняя сельчанка решила избавиться от него, завернула в простыню и унесла в заброшенное здание в Турочаке, где его позднее нашли местные жители. Девочку вскоре разыскали, а мальчика госпитализировали.
В настоящее время СУ СКР по РА проводит проверку в отношении отца ребенка. По предварительным данным, 23-летний знакомый роженицы встречался с ней и, заведомо зная о ее возрасте, вступал в половой контакт. Против него могут возбудить уголовное дело за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Ответственность за оставление в опасности малыша девочка не понесет, так как до 16 лет по данной статье не судят. Наказание за ненадлежащее воспитание дочери могут понести ее родители или опекуны.
С учетом полученных данных в ходе проверки также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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