На Алтае почти неделю ищут парня который пропал на берегу Катуни

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" ищут 26-летнего Дениса Кубышкина. Последний раз его видели 27 июля вблизи села Малый Яломан у слияния рек Большой Яломан и Катунь, в Онгудайском районе.
Приметы:
- рост 175 см;
- среднее телосложение;
- русые волосы;
- каре-зелёные глаза.
Был одет:
- бордовые бриджи;
- камуфляжные кеды.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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