На Алтае почти неделю ищут парня который пропал на берегу Катуни

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" ищут 26-летнего Дениса Кубышкина. Последний раз его видели 27 июля вблизи села Малый Яломан у слияния рек Большой Яломан и Катунь, в Онгудайском районе.

Денис Кубышкин Приметы: рост 175 см;

среднее телосложение;

русые волосы;

каре-зелёные глаза. Был одет: бордовые бриджи;

камуфляжные кеды. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).