На Алтае почти неделю ищут парня который пропал на берегу Катуни

167
Сегодня, 16:46.
Происшествия

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" ищут 26-летнего Дениса Кубышкина. Последний раз его видели 27 июля вблизи села Малый Яломан у слияния рек Большой Яломан и Катунь, в Онгудайском районе.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.
Денис Кубышкин.
Денис Кубышкин

Приметы:

  • рост 175 см;
  • среднее телосложение;
  • русые волосы;
  • каре-зелёные глаза.

Был одет:

  • бордовые бриджи;
  • камуфляжные кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров