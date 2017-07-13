На Алтае подростка осудили за разжигание вражды к евреям, кавказцам и геям

Следствие и суд установили, что в сентябре 2016 года несовершеннолетний размещал на своей странице в соцсети картинки и тексты, возбуждающие национальную ненависть и вражду по признакам принадлежности к лицам еврейской национальности и выходцам с Кавказа. При этом подросток понимал, что эти материалы носят экстремистский характер и могут разжечь определенную национальную рознь. Некоторые материалы содержали призывы к осуществлению насильственных действий к представителям некоторых сексуальных меньшинств и лицам восточного вероисповедания.

Суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно.