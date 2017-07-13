На Алтае подростка осудили за разжигание вражды к евреям, кавказцам и геям

497
Сегодня, 10:16.
Происшествия

17-летнего жителя села Михайловское признали виновным в возбуждении ненависти и вражды и призывах к экстремизму. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Следствие и суд установили, что в сентябре 2016 года несовершеннолетний размещал на своей странице в соцсети картинки и тексты, возбуждающие национальную ненависть и вражду по признакам принадлежности к лицам еврейской национальности и выходцам с Кавказа. При этом подросток понимал, что эти материалы носят экстремистский характер и могут разжечь определенную национальную рознь. Некоторые материалы содержали призывы к осуществлению насильственных действий к представителям некоторых сексуальных меньшинств и лицам восточного вероисповедания.

Суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров