На Алтае простили замдиректора строительной компании за посредничество в передаче взятки

Суд прекратил уголовное дело в отношении замдиректора "Горно-Алтайской строительной компании", который обвинялся в посредничестве во взяточничестве в значительном размере. Мужчина "деятельно раскаялся".
Как сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на представителя суда, мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, раскаялся в содеянном. В этой связи суд пришел к выводу, что вследствие деятельного раскаяния он перестал быть общественно опасным и прекратил уголовное дело. Постановление суда в законную силу еще не вступило.
Речь идет о взятке, которую руководитель ГАСК через своего заместителя передал начальнику отдела земельных отношений Управления по имуществу и земельным отношениям Горно-Алтайска. За взятку в размере 105 тыс. рублей фирме предоставили земельные участки по улицам Чаптынова и Панфиловцев, а также в переулке Театральный.
Директора ГАСК недавно приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество, присвоение и неправомерные действия при банкротстве. По его вине 78 участников долевого строительства получили ущерб в сумме более 134 млн рублей.
Начальник отдела земельных отношений Управления по имуществу и земельным отношениям Горно-Алтайска был задержан в апреле, он подозревается в получении взятки в крупном размере.
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