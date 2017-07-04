На Алтае простили замдиректора строительной компании за посредничество в передаче взятки

Как сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на представителя суда, мужчина впервые привлекался к уголовной ответственности, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, раскаялся в содеянном. В этой связи суд пришел к выводу, что вследствие деятельного раскаяния он перестал быть общественно опасным и прекратил уголовное дело. Постановление суда в законную силу еще не вступило.

Речь идет о взятке, которую руководитель ГАСК через своего заместителя передал начальнику отдела земельных отношений Управления по имуществу и земельным отношениям Горно-Алтайска. За взятку в размере 105 тыс. рублей фирме предоставили земельные участки по улицам Чаптынова и Панфиловцев, а также в переулке Театральный.

Директора ГАСК недавно приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество, присвоение и неправомерные действия при банкротстве. По его вине 78 участников долевого строительства получили ущерб в сумме более 134 млн рублей.

Начальник отдела земельных отношений Управления по имуществу и земельным отношениям Горно-Алтайска был задержан в апреле, он подозревается в получении взятки в крупном размере.