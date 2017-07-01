В Алтайском крае замначальника железнодорожной станции обвиняют во взяточничестве

По предварительным данным, подозреваемый неоднократно получал взятки от предпринимателя за то, что подавал и ставил железнодорожные вагоны на участок пути необщего пользования. Этот участок принадлежал коммерческой организации, однако, оформлен не был.

Общая сумма полученных подозреваемым взяток составила 55 тысяч рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.