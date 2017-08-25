На Алтае разыскивают туриста-автостопщика из Литвы

27-летний автостопщик Каролис Керге из Литвы пропал на Алтае. 4 августа он пересек границу между Монголией и Россией и ехал через алтайское село Ташанта. Возможно, он добрался до Онгудая, сообщает сообщество "Пробитый турист".
На Алтае пропал турист из Литвы. Фото: vk.com/public.php_turist.
На Алтае пропал турист из Литвы. Фото: vk.com/public.php_turist.
На Алтае пропал турист из Литвы. Фото: vk.com/public.php_turist.
Похожего человека видели на спуске с Каратюрека к метеостанции, около озера Аккем в периоде с 9 по 12 августа. Позже его рюкзак и паспорт нашли около Малого Яломана в Горном. Рост туриста — около 165 см.
Если вы владеете какой-либо информацией, просьба написать на почту mafon.ff@gmail.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.