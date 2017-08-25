На Алтае разыскивают туриста-автостопщика из Литвы

На Алтае пропал турист из Литвы. Фото: vk.com/public.php_turist. На Алтае пропал турист из Литвы. Фото: vk.com/public.php_turist. На Алтае пропал турист из Литвы. Фото: vk.com/public.php_turist.

Похожего человека видели на спуске с Каратюрека к метеостанции, около озера Аккем в периоде с 9 по 12 августа. Позже его рюкзак и паспорт нашли около Малого Яломана в Горном. Рост туриста — около 165 см.

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