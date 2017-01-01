На Алтае сбили девочку, которая выбежала на дорогу из-за стоящего авто

15 февраля селе Турочак водитель Chevrolet Niva сбил несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло около 9.40.
По данным ГУ МВД по РА, 48-летний местный житель наехал на 11-летнюю жительницу села Турочак, которая выбежала из-за стоящего транспортного средства. Водитель просто не успел затормозить.
В результате ДТП девочку с полученными травмами доставили в районную больницу. Госпитализация ребенку не потребовалась. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование.
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