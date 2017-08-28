На Алтае сельчанин сжёг сено у родственника

31-летний житель села Тобелер пострадал от пьяного обиженного родственника. Мужчина поджег его сено, сообщает ГУ МВД по РА.
Сотрудники полиции выяснили, что 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно поджог сено, принадлежащее родственнику. В ходе разбирательства признался в содеянном. В результате пожара большая часть корма была уничтожена. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.