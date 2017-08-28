На Алтае сельчанин сжёг сено у родственника

Сотрудники полиции выяснили, что 33-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно поджог сено, принадлежащее родственнику. В ходе разбирательства признался в содеянном. В результате пожара большая часть корма была уничтожена. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.